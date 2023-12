Cuáles son los días más baratos para ir a cine en diciembre

.Publicidad.

Ir al cine es uno de los planes favoritos de los colombianos, disfrutar de las películas en todo su esplendor, con la mejor definición, el mejor sonido, y sobre todo con comida deliciosa, solo o en compañía. Pero algunos usuarios se han quejado de los altos costos, por eso aquí le contamos cuáles son los días baratos para ir a cine en diciembre, Cine Colombia, Cinemark, Cinemas Procinal y Royal Films son las marcas que tienen uno o dos días a la semana con precios bajos.

- Cine Colombia

En su página web, informan que los miércoles que no sean festivos, el precio de cada boleta queda a mitad de precio sin importar la hora, la función. Este cine es uno de los más populares y tiene muchas sedes en el país. Sin embargo, la promoción no es acumulable y no aplica para funciones de pre-estreno, o contenidos como ópera, ballet, exposiciones de museos, conciertos, eventos deportivos, etc.

- Cinemark

Este cine destaca del anterior porque según la información de su página web los descuentos en su boletería son los días martes y miércoles, también en cualquier horario y función de las películas que estén disponibles en el momento. Estos descuentos no aplican para días festivos y tampoco son acumulables.

- Cinemas Procinal

Esta empresa igual que la anterior tiene descuento los días martes y miércoles, dejando sus boletas a mitad de precio. Además, tienen otra opción, si se inscribe a ‘Cine Fans’ puede ir acumulando Cashback, es decir, cada vez que vea una película podrá acumular puntos que puede redimir cuando compre comidas y bebidas del lugar.

- Royal Films

Aquí también ofrecen grandes descuentos, también los días martes y miércoles ofrecen un descuento del 50% en cada boleta sin importar la película o el horario. Es válida en formatos 2D, 2D Ultra, 3D y otros. No aplica si los días son festivos, ni en funciones de pre-estreno.

