¿Cuál es la naturaleza de la violencia de hoy?

Foto: Fundación Paz y reconciliación

La tendencia a repetir que tenemos un conflicto armado desde hace 60 años nos hace perder la perspectiva de lo que estamos viviendo

Un primer conflicto armado se debió a que al dividirse el partido de las mayorías entre dos candidatos accedió al poder a un gobierno de minorías que por necesidad (aunque también por ideología) necesitaba recurrir a la violencia para imponer su autoridad. Así lo que llamamos ‘la violencia’, se dio en un marco de enfrentamiento entre partidos políticos con dos facciones enfrentadas atávica y apasionadamente. Se disparó con el asesinato de Gaitán, el caudillo liberal; se polarizó al punto de convertirse en una confrontación sangrienta, donde de manera oficial la Popol (policía política) y en paralelo la organización paramilitar llamada ‘los pajaros’ se enfrentaron a lo que llamaban ‘la chuzma’; en todo el territorio se llegó a que una identificación con un color (rojo o azul) era la encarnacion de un enemigo que se debía exterminar; se clausuraron los periódicos liberales (El Tiempo y El Espectador) y quemaron las casas de los dirigentes (López Pumarejo y Lleras Restrepo); y terminó cuando, los militares tomaron el poder y se declaró la amnistía a los combatientes.

El Frente Civil (después Frente Nacional) remplazó al poder militar pero como heredero de la filosofía política de su padre Álvaro Gómez como senador inspiró el bombardeo de lo que llamó ‘Repúblicas independientes’, que se habían creado como organizaciones de autodefensa (Río Chiquito, Marquetalia, El Pato y Guayabero) lo cual fue lo que dio nacimiento a las Farc y a un segundo conflicto armado de naturaleza totalmente diferente al anterior. Correspondió a la época de la guerra fría y por eso las ideologías comunistas se tomaron las filas rebeldes. Durante el Frente Nacional la exclusión de la posibilidad de expresión de alternativas políticas de izquierda colaboró a justificar la insurgencia guerrillera. Pero no fue el campesino Antonio Marín (alias Manuel Marulanda, alias Tirofijo) sino el intelectual Jacobo Arenas quien le dio el carácter ideológico comunista; la evolución de la guerra fría multiplicó los grupos alzados con la inspiración y algo de apoyo de diferentes polos apareciendo además de la línea soviética, la línea China del EPL, y la línea Cubana del ELN.

Ese segundo conflicto perdió su razón de ser con la implosión de la URSS, la consecuente crisis de Cuba y el ascenso del pragmatismo en China con Deng Xiaoping; desapareció la opción socialista tanto como propuesta de modelo político como de respaldo externo. Era el momento para una desactivación de la guerrilla, y con la propuesta de una Asamblea Constitucional (la ‘Constituyente de la Paz’) se debía consolidar. El gobierno de César Gaviria decidió ignorar al ELN, y, lo más grave, bombardear al Secretariado de las Farc(con quien se adelantaban conversaciones) el mismo día en que se elegía a quienes acordarían las reformas. De esta manera se eliminó la posibilidad de acuerdos con esas guerrillas y quedaron reducidas a mantener el enfrentamiento sin objetivo diferente al de su propia supervivencia. Ya no será la guerrilla atacando al Estado pretendiendo apoderarse de él, sino el Estado buscando acabar la guerrilla. Su deterioro o ‘degradacion’ y el aumentar la dependencia del narcotráfico fueron así inevitables.

Para la inmensa mayoría de la base de los grupos ‘alzados en armas’ su membresía es solo un empleo; ganan en ingreso y en dignidad lo que el Estado no les ofrece

Gaviria también importó el modelo neoliberal, cuyas reglas privilegian la libre competencia por encima de la intervención del Estado; en ese contexto prosperan los más poderosos y los más audaces (se concentra la riqueza y florece el narcotráfico) pero se agrandan las brechas sociales; ademas durante 20 años, con Gaviria de dueño de la personería jurídica de lo que había sido el Partido Liberal y con Álvaro Uribe como Caudillo al mando del país, se desmantela nuestro sistema político de partidos y se acaban las vías para representar los intereses comunes de grupos poblacionales. El individualismo a ultranza que promueve la doctrina neoliberal y que a nivel del individuo se convierte en su opción de vida borra la búsqueda de propósitos comunes y nos trae al ‘sálvese el que pueda’ actual. Con el nombre de ‘rebusque’ o de ‘emprendimiento’ el mensaje es que cada cual depende solo de sí mismo. Para la inmensa mayoría de la base de los grupos ‘alzados en armas’ su membresía es solo un empleo; ganan en ingreso y en dignidad lo que el Estado no les ofrece.

Contrario a los que ven que el logro del ‘Acuerdo de Paz’ fue desarmar a 15.000 ‘guerrilleros’, la expectativa estaba en las soluciones que se darían al conflicto social, en las oportunidades que se abrirían a las comunidades marginadas para remplazar el atractivo de la coca y los rifles. La ansiedad por lograr una firma para producir un hito histórico hizo que ésta expectativa se cumpliera muy a medias, y sobre todo el poco deseo de concretarlo por parte del nuevo gobierno nos trae a la realidad de la violencia de hoy.

La violencia, tanto la proveniente de los grupos ilegales como la creciente en las ciudades, no tiene que ver con las que vivimos en etapas anteriores. Mientras no lo entendamos y sigamos hablando de ‘60 años de conflicto armado’, calificando de terroristas, de bandidos, de vándalos o de cualquier categoría a los ‘malos’, estaremos errando en el diagnóstico del mal y en consecuencia no acercándonos a los posibles remedios.