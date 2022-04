Calumnia contra Diana Uribe, la gran profesora colombiana

Este es un espacio de expresión libre e independiente que refleja exclusivamente los puntos de vista de los autores y no compromete el pensamiento ni la opinión de Las2Orillas.

Por favor, si llegan a ver un mensaje que arranca como “Diana Uribe .. No se hagan Los Sordos !!” no es un mensaje de Diana

Era difícil entender los orígenes de la invasión rusa contra Ucrania en estas lejuras hasta que Diana Uribe nos explicó el ansia expansionista de Putin, macho man por excelencia y nos dejó claro que la guerra siempre será un embeleco machista. En cada una de esas clases magistrales que los viernes deja la profesora Uribe en sus podcast aparece diáfano su mensaje: nada justifica la guerra. En la historia solo una confrontación valió la pena, la que hicieron los aliados para contener a Hitler. Por eso sus ídolos son todos los roqueros ingleses que, como Roger Waters, hicieron de sus manifiestos pacifistas las más potentes canciones. En sus programas ha puesto sobre el tapete procesos de paz como el de Irlanda, Sudáfrica o revoluciones de terciopelo como la checa contra los rusos y la de los islandeses contra los ingleses por unas millas más de pesca, para enseñarnos que la mejor resolución de los conflictos es en donde jamás se dispara una bala.

A Diana Uribe no se le conoce otro partido que el de la paz. En épocas de polarizaciones, en donde los miembros de las iglesias uribistas y petristas están desesperados en las autopistas de las redes agarrando pueblo, los programas de Diana Uribe deberían ser las bandas sonoras con las que arrancamos estos días fríos. Por eso uso este espacio para alertar a los colombianos la infame calumnia que está circulando sobre un supuesto mensaje, difundido por ella, en donde se exhorta a los colombianos a abjurar del proceso de paz con las Farc.

Nada más contrario a la verdad que Diana abandonando su papel divulgador de la filosofía de la historia y de la razón como las herramientas para despejar el camino que nos lleva hacia la única verdad que es el pacifismo.

Solo alguien que no ha escuchado sus programas –escuchar un programa de ella es volverse uno de sus discípulos- puede creer que Diana está de acuerdo con esto: ay que acabar con la guerra: Falso. Cuál guerra? Acá hemos sufrido es ataques terroristas de grupos delincuenciales. Guerra es una confrontación militar entre estados, o guerra civil cuando hay gran respaldo popular ente dos facciones enfrentadas, con autoridades legítimas de lado y lado. Guerra es Bosnia, Croacia, Siria, Irak, Afganistán, Somalia, Vietnam, Laos...pero lo demás no es sino crimen y terrorismo. Están en guerra Francia? Alemania? Noruega? USA?... y todos han tenido ataques terroristas pero no por ello aceptan sentarse a una mesa a negociar sus instituciones ni su constitución con los asesinos. Todo lo contrario los enfrentan persiguen capturan o dan de baja.

Lo primero que denota la falsedad es la pobre redacción del panfleto y los problemas ortográficos. Una narradora como la profesora Uribe está en la tradición de los contadores de sagas de Islandia, es Sherezada enredando al sultán Shariar, es Herodoto hablándonos desde las profundidades de la Historia, y jamás podría publicar y difundir un mensaje tan pobre. Lo segundo es que ella no cree en eso.

Extremadamente cuidadosa Diana Uribe solo usa sus redes oficiales para hablar con sus seguidores. Jamás pretende algo más que hablarnos de sus obsesiones que son los museos, plazas como la de Wenceslao en Praga, lugares sagrados como el templo de Luxor o la mezquita de Hagia Sophia en Estambul, grandes hombres como Desmond Tutu, la fantasía de Tolkien, la ciencia ficción esotérica de Frank Hebert, sus Beatles, sus Rolling Stone, su Peter Frampton. Lo de ella es el goce estético y la paz.

Así que, por favor, si llegan a ver un mensaje que arranca como Diana Uribe .. No se hagan Los Sordos !!, Mira lo que escribe Diana Uribe Escrito por Diana Uribe una de las mejores historiadoras del momento. No se hagan los sordos...¡¡¡ obviamente no es el mensaje de Diana. Hago esto porque a ella hay que cuidarla, es un recurso natural y nuestra labor, como colombianos, es preservar su legado.