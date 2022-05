Por: Francisco Alberto Bejarano Moreno |

mayo 13, 2022

Las campañas presidenciales de hoy, sugieren al elector cambios. Todo lo quieren cambiar de la noche a la mañana.

Pero lo importante para el elector no se produce, porque al parecer todos los candidatos como siempre buscan es protagonismo, o ser los ganadores en las redes, en las encuestas, en las entrevistas de televisión, en los noticieros radiales.

Las sumas millonarias que gastan en publicidad y en personas expertas en inventar mentiras para hacer creer que son verdades es bien costosa y hasta corrupta, porque muchos alcaldes gastan del erario público que es del pueblo, dinero para hacerle campaña al candidato que desean entregando lo que la gente quiera a cambio de darle el voto.

Así las cosas, ese ejercicio corrupto de comprar votos no es ningún cambio. Los candidatos más ricos siempre ganan y los más pobres se tienen que retirar porque la desigualdad de condiciones no les permite participar; ¿entonces cuál es el verdadero cambio?

El violento uso de los micrófonos y las pantallas en los que se maltrata la lengua castellana violando de todo lo que se pueda y produzca matoneo, tampoco es un cambio; es lo mismo de las campañas anteriores.

Los jóvenes no cambian a los viejos de la vieja política, pero trabajan para ellos que todo lo manipulan y son dueños de negocios, empresas, y no dan trabajo. Eso tampoco es ningún cambio. Lo que importa es que les paguen los contraticos para producir los enfrentamientos y convencer al pueblo que el candidato, pobrecito, como lo atacan y como sufren. Se inventan hasta la muerte, las enfermedades del candidato y lo que sea para hacer sufrir al incauto que se come los cuentos.

En algunos pueblos la gente se ríe cuando ven colgar propaganda de candidatos contaminando el medio ambiente y dejando sucias las calles y eso no es ningún cambio. Algunos se ríen porque en ese pueblo no quieren a ese candidato, pero bueno lo importante es que dejo platica, aunque nadie votara por él y ahí quedara el aviso contaminando el ambiente por mucho tiempo...

Por años los candidatos han acabado la corrupción y ahí sigue campante y en sus mismas campañas se comete el mismo error. ¿Entonces cuál es el cambio?

No habrá cambio mientras los alcaldes y gobernadores repartan dadivas para comprar votos y la corrupción así no se acabará.

Esperemos que llegue el día de las elecciones y veremos: las violaciones y delitos electorales en carros marcados con candidatos, entrega de dinero al que quiera para que vote por X o Y candidato y las peleas o los enfrentamientos entre los tontines que no son capaces de desprenderse de esos males de la política y ser libres electores que no se dejen manosear la dignidad.

Existen muchas comparaciones para que se cumpla esa palabra que hoy es celebre y que se llama “cambio” pero que en realidad solo seguirá siendo una palabra, porque el pueblo seguirá lo mismo.

El único cambio que quiere el pueblo es: que no se malgaste tanto dinero que seguramente se pagara de los impuestos entregando contratos corruptos para recuperar. Que no se enfrenten como viejas chismosas sacándose los cueros al sol. Que cumplan todas las promesas que seguramente no podrán cumplir como siempre. Que si no son capaces renuncien y se vayan para que su pueblo que los eligió no los revoque y los eche por malos.