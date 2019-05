¿Cuál es el panorama actual para los colombianos en el exterior?

Después de haber sido testigos mudos en la distancia de los exabruptos cometidos por el gobierno colombiano de turno y su bancada en las votaciones para las objeciones a 6 puntos de la JEP y el Plan Nacional de Desarrollo aprobado a pupitrazo limpio, realizamos un análisis exhaustivo para ver cómo sería un escenario como el que hoy día se está configurando para los colombianos en el exterior.

Debilidades de los colombianos en el exterior

El estar a la distancia y sufrir una crisis de representación como la vivimos actualmente, fruto de más de 12 años de representación mediocre de Jaime Buenahora Febres (Partido de la U) y una gestión en solitario y de poco resultado efectivo de Ana Paola Agudelo (MIRA), hace que la comunidad de 5 millones de colombianos que vivimos y trabajamos en el exterior no sea visibilizada.

Esta crisis de representación se incrementa con la ahora pobre “gestión” de Juan David Vélez, que solo busca ser un remedo de ministro de la defensa buscando en Venezuela lo que no se le ha perdido, defendiendo lo indefendible frente al ya condenado exministro Andrés Felipe Arias y el pago a apoyos en las campañas de Álvaro Uribe Vélez, en Agro Ingreso Seguro, además de vincularse con partidos políticos de extrema derecha, que han atentado contra el estado de bienestar de su población de origen migrante en España, como el Partido Popular, Ciudadanos y VOX, además de ser estos partidos vinculados a investigaciones por corrupción e interferencia contra la libertad individual y colectiva.

Ya toda la comunidad colombiana en el exterior tilda a este muchacho de ser un representante que literal y textualmente desconoce las realidades económicas, sociales y políticas de la diáspora colombiana, presentando proyectos de ley que en nada encarnan el sentir y la necesidad de la comunidad. Esperamos que sus electores, en su gran mayoría de la ciudad de Miami, hagan algo de autocrítica y no solo voten a ciegas y con mentiras por “el de Uribe en el exterior” sino por ideas, trabajo y plan de acción legislativa.

Lo anterior aparte del supuesto capítulo agregado al PND, que no ha sido más que un “copia y pega” del trabajo de diversos líderes de la comunidad en el exterior. Prueba de ello son los proyectos que este muchacho presentó en campaña, que constan en su página web y en diversos escritos en prensa, y lo que ahora ha “copiado y pegado” en el articulado. No concuerda ni uno.

A día de hoy, la única manera de que seamos tenidos en cuenta es como ese familiar rico que representa el tercer sector económico del país, con más de 6.5 billones de dólares aportados al año para el consumo. Grosso modo, solo en IVA sería el 19% para el Estado.

Otra gran debilidad, es el poco compromiso que hasta ahora en el legislativo ha tenido con esta comunidad que aunada serían algo así como Medellín y Cali juntas.

Amenazas de los colombianos en el exterior

Una seria amenaza que afecta a los colombianos en el exterior es, que de seguir profundizando en la crisis de representación, con las acciones que ya hemos visto por parte del Centro Democrático, seguiremos siendo esos familiares lejanos que solo son un bolsillo lleno para el Estado colombiano y poco más.

Amenazas serias si no se implementan tecnologías digitales para incrementar la participación política de los colombianos que viven alejados de los consulados, porque si esto no cambia, nunca seremos sujetos políticos para el estado colombiano.

Amenaza seria porque con el duopolio que hay, la inmensa mayoría que no ha podido participar en elecciones y que no se siente identificada por estas opciones gobiernistas de derecha y extrema derecha queda silenciosa. Es que al tener unos el poder a base del miedo, y los otros al hacer y ser parte activa de un gobierno de turno que no ha hecho más que dinamitar los acuerdos de Estado, que se ha negado a buscar la paz como alternativa de crecimiento económico y social, además de negar respuestas claras y objetivas a los múltiples problemas que aquejan al país en sectores estratégicos para la nación, como la educación, la salud, el trabajo con dignidad, les niegan a sus connacionales en el exterior el derecho al futuro retorno al país o a la inversión en negocios que puedan prosperar.

Fortalezas de los colombianos en el exterior

Gracias a lo anterior, se han venido gestando procesos integrales de construcción colectiva que han venido siendo observados como un ejemplo para la realidad del país desde el exterior.

La conformación de un Frente Común por la Comunidad Colombiana en el Exterior, donde personas líderes de diversos sectores políticos independientes, de centro y de Centro Izquierda, ha sido una fortaleza muy importante, ya que después de un trabajo estructurado, se consensuaron 7 puntos estratégicos para la comunidad, y la presentación de 5 adiciones al Plan Nacional de Desarrollo, que por el enorme exabrupto realizado por el Centro Democrático y sus aliados no tuvieron la oportunidad de ser integrados al articulado del mismo.

Oportunidades de los colombianos en el exterior

La gran oportunidad para la inmensa comunidad colombiana que reside, vive, trabaja, estudia y realizas sus actividades en el exterio es la gran posibilidad en el corto plazo de crear una Mesa Interparlamentaria por la Comunidad Colombiana en el Exterior.

Esta Mesa Interparlamentaria podrá trabajar y debatir temas trascendentales para la comunidad Colombiana en el exterior, como la recuperación de la Curul en Cámara de Representantes que gestiono y quitó Jaime Buenahora Febres. La veeduría sobre los fondos recaudados por el elevado costo del impuesto de timbre (43.8% sobre actos documentales) que solo administra el Fondo Rotatorio de la Cancillería, que no son para hacer políticas públicas ya que no son recaudadas por la Dian, y que ya se ha visto en serias investigaciones, en especial por la cónsul colombiana en Madrid María Margarita Salas.

Lo más importante, esta mesa tendría la participación de la comunidad colombiana en el exterior. Habrá que buscar la forma de participación, pero sería de manera histórica, con la participación de los dolientes, los colombianos en el exterior, la comunidad, el colombiano de a pie, que nunca ha sido tenido en cuenta en las políticas públicas, y menos en las políticas migratorias del estado colombiano ni por aquellos que la dicen representar.

Este proyecto liderado por 3 de los mejores senadores (Iván Marulanda de Compromiso Ciudadano-Alianza Verde, Jorge Enrique Robledo del Polo Democrático Alternativo y Luis Fernando Velasco Chávez del Partido Liberal) demuestra con claridad qué procesos integrales donde participa la comunidad, y aquí hago énfasis, toda la comunidad, no solo parte de ella, son procesos que hay que tener en cuenta.

Esto sería otro hecho histórico, después del acto, que el 4 de abril pasado se realizara la audiencia pública donde se por primera vez en la historia se escuchó a la comunidad colombiana en el exterior en la Comisión Segunda de Relaciones Internacionales.

Un dato

Ninguno de los dos partidos políticos que supuestamente tienen la representación de la diáspora colombiana, el Centro Democrático y el Mira, quiso participar en este evento.

En respuesta personal a un anónimo que defiende a ultranza la gestión de la senadora Ana Paola Agudelo (respetable, claro está) y que sé que lee mis escritos le comento:

Señor o señora, quien quiera que se esconda bajo el seudónimo o anónimo en Twitter @Colombianos_Ext :

Seguiré escribiendo, proponiendo y analizando la situación de la comunidad colombiana en el exterior. Sus comentarios denigrantes en mi contra no me amedrentan y tampoco me afectan, por el contrario, fortalecen el trabajo de construcción colectiva que venimos realizando con toda la comunidad, no solo con una parte.

Mantengo intactos mis principios y valores como persona, y mis principios y valores democráticos como trabajador social voluntario en Barcelona. Seguro conoce algo de mi trabajo, de lo contrario no le dolería tanto las gestiones que venimos realizando en beneficio de la comunidad. Y seguro, que si me conoce sabe perfectamente que no me vendo ni me venderé nunca por un plato de lentejas o la participación en un gobierno de turno. Creo firmemente en la veracidad, coherencia y practicidad con la que hago mis actos con la comunidad, de hecho, los practicó.

Del dicho al hecho. Hablar con la verdad, ser coherentes y ante todo prácticos, además de trabajar con ética y responsabilidad social, ha hecho efectivo un trabajo de construcción colectiva llamado Frente Común por la Comunidad Colombiana en el Exterior. Seguiremos trabajando, se creara con las voluntades de todos los actores de la comunidad la Mesa Interparlamentaria por la comunidad colombiana en el exterior y si les llegase a incomodar, respetuosamente les digo, hagan su trabajo, y háganlo con responsabilidad, que para eso les pagan a los congresistas, y no poco.

