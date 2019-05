Así se vivió el evento más grande de startups en Colombia

Es evidente el inmenso crecimiento del ecosistema. De unos toldos que adecuaba Apps.co en un parqueadero de la 13 con 71 en Bogotá en el año 2013 y en el que algunos muchachos recién salidos del colegio mostraban sus incipientes aplicaciones y juegos para celular (recuerdo uno de tejo virtual particularmente exitoso en su momento), al megaevento de esta semana en Plaza Mayor en Medellín, con dos pantallas gigantescas de alta definición, varias hileras de cubículos amontonados de startups organizadas en distintos segmentos (nuevas tecnologías, agro, economía circular, servicios empresariales, tecnologías limpias, etc.), mostrando sus tecnologías de punta y altos niveles de ventas, hay que recalcarlo, el avance del ecosistema de emprendimiento en el país ha sido muy notable.

En efecto, la semana pasada distintos medios de todo el país hacían eco de la inversión del japonés SoftBank por $1.000M de dólares en Rappi (equivalente a $3.2 billones de pesos, más o menos), una cifra asombrosa para el sector empresarial colombiano y particularmente, para un emprendimiento que empezó operaciones hace apenas tres años y medio, en un pequeño sector del barrio Chicó de Bogotá y, según se cuenta, con menos de cinco empleados.

En Plaza Mayor, además, hay instalada una especie de ring-tarima circular en el centro del gran auditorio (que por cierto, no puede ser definido del todo como tal, porque al tiempo que están los que escuchan a los speakers en sillas a la redonda, también están los que hacen pitchs a los asistentes en sus cubículos, los que comen hamburguesas en el corredor de afuera y visitan stands de agencias del gobierno, bancos y multilatinas, etc., y los que se reúnen en unas mesas ubicadas al fondo para hacer networking y negocios con otros emprendedores e inversionistas), en la tarima cada tanto se va subiendo alguno de los emprendedores destacados a contar e inspirar con sus historias de éxito y de fracaso. El formato es entretenido y enérgico además por la música estruendosa que acompaña el preludio de la charla, la ambientación con sonidos de boxeo y las luces multicolores de un evento tipo Las Vegas. Allí puede uno encontrarse con uno de los fundadores de Rappi, con otro de los de Tpaga y Tappsi (que reciente recibió $1.5M USD de inversión de Alkosto, más otros $2.2M USD que habían recibido previamente), al de Kiwi (que recibió $3.2M USD para sus operaciones en México y de quién, según se cuenta, declinó una jugosa oferta de Amazon), al fundador colombiano de Nubank, el banco brasileño digital más grande de Latinoamérica (avaluado en más de más de $4.000M USD), y los israelíes fundadores de la cadena de propiedades para hospitalidad Selina (que recientemente recibieron $100M USD para una valuación cercana a los $850M USD). Los números hablan por sí solos. Ninguno de ellos aparenta más de cincuenta, y si se promedia su edad, es probable que la cifra no sea mayor a cuarenta (con varios rondando los treinta apenas). Entre ellos, por lo demás, no hay ninguna mujer.

Sobre dos cuestiones quisiera centrar la atención brevemente a propósito del gran despliegue de este evento que, en últimas, nos demuestra que la visión que tenían los geeks de tecnología de los 70 en los campus universitarios de California, ya se ha convertido en nuestra realidad empresarial actual. 1) El eslogan de la entrada del evento que reza: “Cuando el miedo muere, nace una startup” y 2) la pregunta que el entrevistador le hizo a un emprendedor “¿cómo se imagina el futuro?”, a lo que el entrevistado contestó “uno en el que no tengamos ya que tomar decisiones y podamos disfrutar al máximo de nuestro tiempo libre”. Contrastar esta respuesta (que de hecho remite muy claramente a la utopía marxista) con el sentimiento de temor no debe ser considerado como algo fortuito o coincidencial. Así, cabe preguntarse si dicha visión que nos propone el emprendedor es realista y posible, si debería preocuparnos, y finalmente, si demanda reflexión más allá del mero factor tecnológico o económico. Ya en Startco nos encontramos con alternativas tecnológicas basadas en inteligencia artificial que eventualmente podrían reemplazar a abogados litigantes, profesores universitarios, médicos, y psicólogos analistas de selección, ante lo cual, necesariamente nos deberíamos preguntar ¿cómo serán nuestras vidas en un mundo en el que ya no se tenga que trabajar (al menos no en el sentido tradicional de la palabra)?, ¿qué haremos con el tiempo libre?, y quizás una más inmediata y relevante, ¿cuáles pueden ser las razones para temerle al eventual futuro perfecto que desde ya nos empiezan a proponer (con argumentos y hechos, efectivamente, muy convincentes) los emprendedores de tecnología? Quizás sea tiempo de empezar a reflexionar seriamente sobre estos temas, pues una vida perfecta puede sonar como algo sumamente aterrador para muchos.

