- Correspondencia Alquímica con los Grados Sabianos de Marc Edmund Jones

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Nota del Autor

La humanidad, a través de los siglos, ha intentado cartografiar el mismo anhelo supremo del alma: retornar a su Origen Divino. Tras sumergirme en el estudio de los Símbolos Sabianos —concebidos en 1922 por Marc Edmund Jones junto a Elsie Wheeler y publicados en 1953—, así como al explorar otros sistemas tradicionales como los de Charubel (John Thomas Mackay, ca. 1898) y La Volasfera (Sepharial / Walter Gorn Old, 1898), me sobrevino una idea apasionante: las enigmáticas ilustraciones de los antiguos tratados alquímicos —como el Splendor Solis (atribuido a Salomon Trismosin, 1532), el Rosarium Philosophorum (1550), el Amphitheatrum Sapientiae Aeternae de Heinrich Khunrath (1609), la Atalanta Fugiens de Michael Maier (1618) y el Mutus Liber (1677)—, a la par con las exploraciones que Carl Gustav Jung vertió en su Libro Rojo (Liber Novus) (1913-1930 / pub. 2009) persiguiendo la Opus Magnum, comparten una misma esencia universal y poética: el proceso mediante el cual la mente y los deseos humanos se aquietan y se vuelven hacia el interior para reencontrar la Luz y el Sonido primordiales.

Estas imágenes, concebidas en distintas épocas para dotar de sentido y dirección al buscador genuino, operan como herramientas de precisión analógica. Le otorgan al adepto consuelo, perspectiva y un propósito trascendente frente al vacío existencial, acompañándolo en su viaje interior hasta que logra reconectar su atención con el Verbo eterno —también conocido como Naam, Udgit, Kalma, Sarosha, Ban-E-Asmani o la Música de las Esferas— mediante la inversión de los sentidos y la meditación profunda. Tomó varios siglos para organizar todas las piezas en un sistema autónomo y funcional (Jones, Charubel).

Creo que con la aparición del lenguaje, el ser humano trascendió la mera supervivencia física para adentrarse en una dimensión cultural y simbólica, donde la narrativa literaria y el mito lo definen, lo confrontan y, en última instancia, lo redimen del sinsentido. Este trabajo presenta una aproximación analítica a más de 360 imágenes poéticas que cobran un valor extraordinario en su correspondencia geométrica, astrológica y psicológica (Jung). Se trata de una red de analogías presentes en diversas culturas y épocas, concebida por sabios y alquimistas que se atrevieron a pensar como muy pocos lo han hecho.

En esta obra, destaco la labor original de ilustrar personalmente cada uno de los 360 Grados Sabianos de Marc Edmund Jones, así como el trabajo riguroso de analizar, articular y consolidar minuciosamente la totalidad de las correspondencias simbólicas, alquímicas y junguianas. Los grandes propósitos salvan la vida del ser humano y, afortunadamente, el misterio permanece abierto. He aquí una aportación a la integración —perseguida por Jung— de la Gran Obra como mapa de los arquetipos universales que estructuran la psique humana.

Estructura y Coherencia del Sistema

Como sistema hermenéutico, la integración del legado de C. G. Jung (El Libro Rojo / Liber Novus) con los 360 Grados Sabianos de Marc Edmund Jones y la iconografía alquímica clásico-hermética (Atalanta Fugiens, Splendor Solis, Amphitheatrum Sapientiae Aeternae, entre otras) se sostiene con una precisión asombrosa. No se trata de una mera superposición estética de símbolos, sino del reconocimiento de una morfología universal del inconsciente y del proceso de individuación. En ella, el lenguaje alegórico de los maestros del pasado encuentra su exacta correspondencia psicológica en la crisis, transformación y autorrealización espiritual.

El sistema opera como un verdadero Athanor hermenéutico: cada grado zodiacal y cada lámina alquímica actúan como un recipiente de contención (vas hermeticum) para un estado psíquico determinado, ordenando el caos primordial de la libido, transmutando la sombra y facilitando el encuentro definitivo con el Sí-Mismo.

Divulgación Gratuita de la Obra

Para promover el acceso libre y universal al conocimiento hermético y a la psicología analítica, esta obra se comparte de forma totalmente gratuita para todos los investigadores, buscadores e interesados.



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