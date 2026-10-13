- Dolidos por una espantosa escultura en 'Rock al Parque'

Un bronce hace llorar a la historia universal de la escultura. Nuestro arte debería ser una licitación pública con propuestas conceptuales donde la gente vote

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No sé quién es el escultor que se hace llamar Maquiavelo o Maquiamelo, pero sin duda el nombre es porque sabe mucho de relaciones políticas y muy poco de arte.

Me dio por decirle a la IA:

“Dame tres opciones para una escultura en Bronce tributo a la historia de la música Rock universal, sintetizando cómo el rock parte la historia en dos. Puede ser un Elvis Presley partiendo un reloj en dos solo o con su guitarra”. Estas fueron las opciones:

Opción 1:

Opción 2

Opción 3:

Benditos los ciegos que no tuvieron que ver esto:

“BOGOTÁ TIENE UN NUEVO MONUMENTO 📰



“🎸 La Alcaldía Mayor de Bogotá, a través de la Secretaría de Cultura, Recreación y Deporte, entrega a la ciudad #LaRockera, una obra creada por el artista bogotano Maquiamelo para conmemorar los 30 años de Rock al Parque.



“La escultura, de 3,87 metros de altura y 1.200 kilogramos de peso, fue elaborada en bronce mediante la técnica de cera perdida, a partir de balas recicladas. 🤘



“La obra representa a una mujer rockera y reúne elementos de la identidad del festival, como los audífonos, los taches y la estrella en el ojo. 🔥



“Su instalación permanente está ubicada en el Parque Metropolitano Simón Bolívar, en el acceso por la calle 63. 🏟️



“📸 Fotos: Alcaldía de Bogotá

Foto: Alcaldía de Bogotá. Tomada de https://www.instagram.com/p/DeR6txcFfze/?img_index=2&rpxt=MTdscHIxczF0eXV4eQ%3D%3D.

El mérito de Maquiamelo o Maquiavelo ha sido “hacer llorar al bronce” y subirle la sangre a la cabeza a los rockeros con mayor efectividad que "Night of the Living Dead".

¿No había un Emiro Garzón, un Javier Chinchilla, una Deidy Herrera, una Doris Salcedo, un Gustavo Vélez, un Joaquín Restrepo, un Germán Botero para encargarle el proyecto?

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