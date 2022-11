Corea y Japón 2002: uno de los mejores mundiales de la historia

Por: José Camilo Cervera Tellez |

noviembre 14, 2022

Este es un espacio de expresión libre e independiente que refleja exclusivamente los puntos de vista de los autores y no compromete el pensamiento ni la opinión de Las2orillas.

.Publicidad.

Si hablamos de uno de los mundiales más apasionantes de todas las ediciones de la Copa del Mundo, estamos hablando del mundial que se celebró en Corea del Sur y Japón entre el 31 de mayo y 30 de junio de 2002.

Este mundial, valga la pena, cuando tocaba madrugar a ver la inauguración de la competición o a levantarse a la 1 de la mañana disfrutando de varios encuentros, uno de ellos recuerdo fue Irlanda vs Camerún y Paraguay vs Sudáfrica o la victoria aplastante de Alemania 8-0 sobre Arabia Saudita o cuando tocaba madrugar a las 5 a.m. para ver Turquía vs Corea del Sur en el que, el jugador Hassan Sukkur hizo el gol más rápido de la historia de todos los mundiales a los 11 segundos y que terminó llevándose el tercer puesto.

-Publicidad.-

Por este mundial pasaron astros que brillaron como Ronaldo, quien fue el máximo anotador, Cafu, Kaka, Oliver Kahn, Francesco Totti, David Trezeguet, Buffon, David Beckham, Robbie Keane.

Otros astros no brillaron como Zinedine Zidane, ya que su selección, campeona en 1998, tuvo una paupérrima participación al quedar eliminada y sin anotar ningún gol.

Publicidad.

Juan Sebastián Veron, Hernán Crespo, el recordado Batí Gol conocido como Gabriel Omar Batistuta, ambos con la selección argentina no brillaron porque su selección quedó eliminada en primera fase al empatarle a Suecia, pero el resultado no les sirvió porque debían ganar para pasar a los octavos de final y los astros debutantes fueron Hassan Sukkur, famoso por el gol más rápido del mundial que llevó a Turquía a llevarse el tercer puesto.

El Hadji Diouf que marcó el primer gol de Senegal en un mundial en su debut ante nada más y menos contra la campeona de hasta entonces Francia y que llevó a su selección a los cuartos de final tras ser eliminada por Turquía con la regla del gol de oro.

Ahora bien, este mundial dejó grandes sorpresas una de ellas fue el debut de Senegal en una Copa del mundo. Muchos creían que iba a ser la cenicienta del grupo y del mundial, compartía en el grupo con Francia, Dinamarca y Uruguay pero los africanos sorprendieron al ganarle a los galos en el partido inaugural 1-0.

Luego le empataron a la campeona de la Eurocopa de 1996 Dinamarca 1-1 y después empataron 3-3 con Uruguay que hasta entonces no merecía estar en el mundial por el amaño de la selección Argentina a cambio de clasificar a sus hermanos uruguayos y dejar por fuera a la selección Colombia que había hecho un buen papel en Asunción al ganarle 0-4 a Paraguay.

Senegal finalizó segunda de su grupo y debió enfrentar a Suecia donde avanzó a cuartos siendo eliminada por Turquía donde está se convirtió en la sorpresa del mundial que compartió grupo con Brasil, Costa Rica y China al finalizar segunda, cayendo frente a los campeones, empatándole a los ticos 1-1 y goleando a los chinos.

Al avanzar se enfrentó a Japón dejandola por fuera, luego se enfrenta a la otra revelación Senegal eliminandola, en semifinales nuevamente se enfrentaria a Brasil cayendo por la mínima diferencia y por el tercer lugar le tocaría enfrentarse a la otra anfitriona Corea del Sur donde le ganó 3-2 donde el gol de Hassan Sukkur fue el más rápido de la historia de los mundiales.

El mundial de 2002 no solo dejó sorpresas sino también decepciones como la de Francia que no pudo hacer ningún gol finalizando última con un solo punto o la de Argentina que quedó eliminada en fase de grupos pese a contar con grandes figuras como Gabriel Batistuta.

Otra decepción fue Portugal que para entonces el mundo no conocía a Cristiano Ronaldo sino a Luis Figo que jugaba en el Real Madrid, Fernando Couto en el AC Milán, Pauleta donde no avanzó a octavos, su victoria 4-0 ante Polonia en su segunda salida le daba una luz de esperanza, pero en la tercera salida los lusos fueron superados por los surcoreanos quedando por fuera, solo a Portugal le bastaba un empate para acceder a los octavos de final.

Esta vez en el mundial de Qatar los portugueses tomarán revancha frente a los surcoreanos que los sacó del mundial y además compartirán grupo con Ghana y Uruguay donde también cobrarán revancha ya que los charruas los sacaron en octavos de final.

En la final del mundial del 2002 que se celebró el 30 de junio de ese año entre Alemania y Brasil donde la canarinha se consagró campeón, se dice que se jugó un partido ese mismo día que fue considerado la final del otro mundo entre las 2 peores selecciones del mundo de hasta entonces.

Bhutan y Montserrat una isla del Caribe que fue imbatida por el volcán Soufrière Hills en 1997, esta propuesta fue por varios ex y jugadores de la selección holandesa ya que su selección no clasificó, tuvo la idea de poner a 2 selecciones de ambos extremos geográficos, una montañosa Bhutan y la otra en medio de las Antillas Montserrat, donde ambas selecciones aceptaron la invitación y jugaron en un campo neutral donde los asiáticos se llevaron la victoria frente a los caribeños, 4-0

Ojalá este mundial que viene este lleno de muchas sorpresas, así como el resto de ediciones de la Copa del mundo y que el mundo disfrute en paz de este evento y no en guerras que puedan desembocar en un peligro para la humanidad.

|Le puede interesar: La última miseria de Shakira: cantarle a la feroz dictadura de los jeques en Catar