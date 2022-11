La última miseria de Shakira: cantarle a la feroz dictadura de los jeques en Catar

Mientras Dua Lipa no aceptó cantar en la ceremonia inaugural del mundial, la barranquillera ni lo piensa dos veces. Antes que la dignidad el billete

.Publicidad.

Shakira no es una cantante sino una máquina de hacer billete. De la rockera rebelde, “La cantante que desafía a la muerte” como alguna vez tituló García Márquez un perfil suyo en la revista Cambio, no queda nada. Ahora es una de esas artistas que sólo aparecen en espectáculos deportivos que no tienen nada que ver con la música. Super Bowl, inauguraciones de un mundial, la lista es extensa. Su mal criterio emocional la ha llevado a enamorarse de petardos de marca mayor, como Oswaldo Ríos, un mediocre actor puertorriqueño acusado de golpear a su esposa, o Gerard Piqué, un jugadorcito de fútbol 10 años menor que ella. A su divorcio, obviamente, también le sacó punta y sin miramientos explotó sus sentimientos ante el mundo. Todo sea por mantenerse vigente.

VEA TAMBIEN: Las miserias de Shakira

-Publicidad.-

En estos barrizales cualquier cosa que haga un artista colombiano con proyección internacional es motivo de orgullo. Sin embargo Shakira nunca ha tenido una muestra clara de que le interesan los derechos humanos. En Colombia, durante la Seguridad Democrática, en medio del conflicto atroz que empapó esta tierra de sangre, Shaki jamás tuvo una palabra, una opinión política. Mas de 100 mil desaparecidos, 8 millones de víctimas y Shaki ni una canción, ni un manifiesto, no se arriesgó a nada. Y eso que ya no tiene que perder.

Ahora decide cantarle a los jeques de Catar, los que montaron una feroz dictadura. Por eso lo de Dua Lipa, una cantante realmente universal, si es para aplaudir. Ella acaba de dar esta declaración sobre su no participación en la ceremonia inaugural del mundial: “no actuaré y nunca he estado involucrado en ninguna negociación para actuar. Estaré animando a Inglaterra desde lejos y espero visitar Qatar cuando haya cumplido con todas las promesas de derechos humanos que hizo cuando ganó el derecho a albergar la Copa del Mundo. Un amor, Dua x"

Publicidad.

Es que basta enumerar los hechos que demuestran que Catar es un mundial tan vergonzoso como el de Argentina 78, precedido por la junta militar de Videla. Una investigación del Daily Mirror de 2019 encontró que a 28.000 trabajadores se les pagaba aproximadamente 1 dólar por hora durante una semana de 48 horas. The Wall Street Journal informó en 2015 que más de 1.200 trabajadores murieron construyendo la infraestructura para el torneo. El año pasado, The Guardian colocó esa cifra más cerca de los 6.500. Otro diario inglés, The Guardian, afirmó que en el 2013, mientras los trabajadores hacían los estadios en las condiciones infames del desierto catarí, se les negó el agua y la comida.

Y ni hablar sobre la homofobia y la misoginia galopantes en Catar. ¿Qué tal que Shakira se eche encima al público homosexual que la venera y la sigue tanto? Otra vez Shakira acaba de demostrar que de integridad, pocón pocón.