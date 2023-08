La condición que le puso Quiñones a la selección Colombia para ser su goleador

.Publicidad.

Uno de los jugadores que más ha dado de qué hablar de cara a las eliminatorias rumbo al mundial de Canadá, EEUU y México 2026 ha sido Julián Quiñones. El delantero nacido en Magüi, Nariño, viene haciendo un trabajo importante en el fútbol mexicano, siendo goleador, pero lejos de recibir el llamado de Néstor Lorenzo, el atacante no ha hecho parte de ninguna convocatoria de la selección Colombia. Ante esta situación se habló de que el jugador podría decantarse para la selección de México, pero en las últimas horas eso pudo haber cambiado.

El América lleva años sufriendo con el tema de los penales, Julián Quiñones acaba de llegar y en ese partido tuvo los huevos de tirarlo en los últimos minutos, y después ser el primero en la tandapic.twitter.com/6jJU7P57aE — Roberto Haz (@tudimebeto) August 17, 2023

El pedido de Julián Quiñones si llega a hacer parte de la convocatoria de la selección Colombia

Según lo aseguró el Portal Antena 2, el jugador le habría puesto algunas condiciones a Néstor Lorenzo para hacer parte de la tricolor en las clasificatorias de la Conmebol. A la espera de que México le otorgue o no la nacionalidad manita, el futbolista habría abierto la posibilidad a ponerse la camiseta amarilla, pero exigiendo una participación importante durante todas la eliminatorias.

Como es sabido, cuando un jugador viste la camiseta de una selección después de los 23 años, es imposible que pueda vestir los colores de otro país. En ese orden de ideas, Julián Quiñones no quiere que Néstor Lorenzo lo utilice por un par de partidos y después no lo vuelva a convocar, como ha pasado con algunos jugadores a los que han 'bloqueado' para no jugar con otros países.

🚨 Desde el círculo de Julián Quiñones (26) confirman que al #ClubAmérica llegó el ‘bloqueo’ de Colombia y podría ser convocado. México ya le hizo saber que también quieren contar con sus servicios 🇨🇴🔥🇲🇽



👀 La decisión del nariñense se dará a conocer en los próximos días pic.twitter.com/1eCZiCEXv3 — Pipe Sierra (@PSierraR) August 16, 2023

Habrá que esperar si la exigencia del delantero colombiano es cumplida por Néstor Lorenzo y si hará parte de la selección Colombia en el debut de la eliminatorias frente a Venezuela. El técnico argentino ya eligió a los 32 preseleccionados y no se sabe si Quiñones está entre ellos. Aun así, si lo está, podría ser una opción muy buena al ataque del equipo nacional, que últimamente ha estado escaso de gol.