Convirtiendo universidades en empresas educativas

No sólo la transparencia financiera es necesaria dentro de las instituciones, sino que está establecido en Colombia que la educación superior es un servicio

Por: Andrés García |

junio 17, 2022

Este es un espacio de expresión libre e independiente que refleja exclusivamente los puntos de vista de los autores y no compromete el pensamiento ni la opinión de Las2orillas.

.Publicidad.

Como aparece contemplado en el observatorio de la Universidad Colombiana en su informe especial “15% de IES privadas tienen apellido propio” menciona que en Colombia, de las 226 Instituciones de Educación Superior privadas (IESP), cerca del 30%, es decir 68 IESP son de una sola familia que ejerce el control y participa de sus beneficios económicos.

Y como continúa “La autonomía universitaria y el marco legal permiten que en instituciones privadas controladas por el fundador o el Rector, –o por sus parientes herederos– estos disfruten de grandes salarios, primas, y otros gastos, y –en algunos casos– del manejo directo de contratos a proveedores, entre otros.”

-Publicidad.-

Pero, lo más preocupante de esto es que la mayoría de IESP presentan un nivel de acceso a la información “bajo” como lo muestra el trabajo:

“La transparencia activa y su vínculo con el origen institucional: el caso de las universidades colombianas” y esto lleva a que estas instituciones disponen de enormes volúmenes de información en bases de datos cerradas, sólo accesibles a un reducido número de individuos u organizaciones y donde no existe interés por hacer publica dicha información, por lo que se hace imposible por parte de la comunidad garantizar la Ley 30 de 1992 que menciona que las instituciones de educación superior no tienen ánimo de lucro (Art. 98).

Publicidad.

Pero que se encuentra ahora al interior de IESP, pequeños centros comerciales, en donde se cobra a la comunidad educativa hasta el parqueadero y nadie sabe cómo se realizaron las concesiones de los diferentes servicios que ellos contratan como empresas de seguridad o limpieza, ya que la mayoría de estos servicios que antes lo prestaban personas contratadas por la universidad, ahora se contratan los servicios a diferentes empresas que explotan a estos trabajadores.

Pero además, los espacios que ocupan las diferentes tiendas o restaurantes y la transparencia en dichas licitaciones, todo esto hace que estas instituciones estén más cercanas a ser oportunistas comerciales con venta de diferentes servicios (educativo, comida, uniformes, papelería, cafetería, y demás) en vez de estar analizando la realidad y la forma de transformar una sociedad completamente agrietada desde la familia, con los índices de violencia intrafamiliar más alto, pero además, con los niveles más alto de inseguridad alimentaria, de desplazamientos forzados, de muerte de lideres sociales, y el gran reto de la sostenibilidad y cambio climático.

|Le puede interesar Nuevo avistamiento de jaguar en el Parque Tayrona

Pero no solo la transparencia financiera es necesaria dentro de estas instituciones, sino además, un factor que está establecido en Colombia es que la educación superior es un servicio (conjunto de actividades destinadas a satisfacer una determinada necesidad de los clientes), el cuál reporta altas ganancias económicas y proliferación de instituciones de dudosa calidad, como lo menciona el trabajo “La Mercantilización de la Educación Superior en Colombia”.

Pero, además donde está la transparencia de la calidad de la educación, como aparece en el trabajo “una de cada cuatro universidades del país está acreditada” en total 76 instituciones cuentan con este reconocimiento de las 298 que se encuentran en funcionamiento actualmente.

Pero no se crea que las universidades que tiene esta distinción realmente certifiquen calidad, sino lo que hacen el ministerio de educación es tener en cuenta unos indicadores como:

Razón profesores/estudiantes.

Calificaciones de entrada, es decir, notas de estudios secundarios y pruebas de selección universitaria.

Número de citaciones y/o publicaciones (ajustado por el número de profesores de jornada completa equivalente).

Evaluación de pares y/o evaluación de excelencia académica.

Deserción estudiantil.

Por lo que realmente evaluación de la calidad de la educación no existe y son solo indicadores o lista de chequeo que no muestran realmente el impacto de sus diferentes programas en la sociedad, y es que actualmente no se forma un profesional a la sociedad, sino se realiza una formación de un capital humano que sea capaz desempeñarse en su entorno social.

En Colombia, las universidades están enmarcadas en lo que se define como “capitalismo cognitivo” o “capitalismo académico” cuya principal premisa es establecer una nueva forma de gestionar la academia mediante nuevas prácticas en las Instituciones de Educación Superior (IES) que garanticen la generación y expansión de ingresos al emular conductas mercantilistas y convertirse en una relación de venta de productos y servicios con fines de autofinanciamiento, como aparece contemplado en el trabajo:

“Condiciones de trabajo y configuración del sentido de la profesión académica en profesores universitarios colombiano”, esto provoco que para generar autosostenibilidad estas instituciones generaron cambios en las condiciones de trabajo para los docentes generando un impacto en el sentido de la profesión académica, donde el bienestar de los docentes universitarios se ve deteriorado por la sobrecarga en las tareas a realizar en el trabajo académico como lo menciona el mismo artículo.

Y algo que preocupa aún más, es que si las Universidades acreditadas actualmente tienen como forma de contratación alrededor del 70% de los profesores con la figura de docente hora catedra que como lo menciona la Ley 30, Ministerio de Educación Nacional, (1992) en el artículo 731 establece que los Docentes Hora Catedra, son aquellos particulares que por ningún motivo pertenecerán a la planta de la Instituciones de Educación Superior contratante, sino únicamente mantendrán un vínculo mediante contrato prestación de servicios por el término del periodo académico.

Aclara que no se consideraran servidores públicos, ni tampoco trabajadores oficiales, ya que su vinculación no está dada por concurso de méritos, y el mismo podrá darse por terminado sin indemnización alguna en los casos de incumplimiento de los deberes previstos en la ley o en el contrato.

Y si esto es en las universidades acreditadas, como será la relación en el resto de IESP y públicas, por lo que en estos tiempos no se debería hablar de Universidades sino hablar de empresas Educativas.

Pero el ministerio de educación no solo ha llevado a esto en la educación superior, sino en todos los niveles educativos, y por eso no es para nadie es una sorpresa titulares como: "Colombia se encuentra entre los peores países de Latinoamérica en educación, según ranking".

Las universidades son vistas como instituciones encargadas de velar por la generación, conservación y transmisión del conocimiento, pero a través de los tiempos esta misión a cambiado y dentro de las misiones actuales de las universidades es:

La preparación de los estudiantes para el entorno laboral.

La segunda misión de la universidad, es actualmente la investigación.

Pero un punto de interés, es que la investigación aunque es una función sustantiva de la universidad, dentro de estas instituciones con el 70% de los docentes siendo hora catedra, es algo que se cumple con los mínimos, y en muchos casos ni se cuenta con grupos de investigación y ni espacio de laboratorios.

Pero también hay que reconocer que muchos docentes/investigadores dentro de estas instituciones abordan las grandes problemáticas como la violencia intrafamiliar, la inseguridad alimentaria, los desplazamientos forzados, la de muerte de lideres sociales, la sostenibilidad y cambio climático.

Lastimosamente estas investigaciones no tienen efectos directos sobre las comunidades cercanas, terminando toda la generación de conocimiento en anaqueles con títulos de tesis, pero esto, en instituciones que todavía tienen trabajo de grado, ya que muchas instituciones ofertan diplomados para que los estudiantes no tengan que pasar por este proceso y la institución genera otra entrada de dinero.

Pero algo que se discute actualmente es la tercera misión que deben tener las Universidades que es asumir una misión social, donde esta se vincule con la sociedad y sus problemas, se puede mencionar que el compromiso social es una actividad diaria de las instituciones de educación superior, es indiscutible que las nuevas políticas de educación de las universidades deben priorizar los beneficios sociales.

Pero algo que no debe olvidar las universidades, es la cuarta misión que se debe reconocer con la sostenibilidad y el cambio climático.

La educación dispone ser, desde principio a fin, una réplica planetaria que refuerza a reconocer, entender y abordar sus causas y consecuencias catastróficas, además de mudar conductas y actitudes individuales y colectivas, prepara a los actores en movimiento y proceso para transformar y enfrentar, hasta cierto punto, de mitigar o adaptarse ante las inminentes pulsiones de daño multidimensional que desencadena este problema climático, como lo expresa en el trabajo titulado: “trayectorias y desafíos. El reto de ambientalizar e institucionalizar el cambio climático en la educación superior universitaria”

Se requiere dentro de la sociedad universidades pero actualmente distan mucho de serlo y el gran problema como el de todas las empresas, es que las empresas educativas dependen de las matrículas (número de estudiantes matriculados), algo insostenible en un país donde no hay comida y por lo tanto, estudiar es un lujo.

Pero, si en las universidades privadas la ausencia de transparencia es una constante, en las públicas los cargos administrativos dentro de cada departamento y cada facultad terminó siendo manejado a través de influencias política, en donde los docentes que acceden a estos cargos, dan pocas clases, manejan recursos financieros y además, tienen un sobre sueldo por adquirir estas nuevas responsabilidades.

Este tipo de gobierno termino generando bandos de docentes que pueden tener tiempo completo con la universidad púbica, pero además, puede tener varios contratos con varias universidades.

Es por eso que hoy en día las Universidades no son vistas como puntos de crecimiento de una comunidad y sociedad, en las cuales sus diferentes carreras están dando solución a las demandas de la sociedad, en vez de eso, son sitios de ventas de cartones denominados títulos, los cuales su valor depende de la plata que tenga el cliente.

Por lo tanto, en este momento de la historia las empresas educativas tienen clientes a los cuales les ofrece un hermoso campus donde estar 5 años o menos porque ya la mayoría de programas están buscando que sean de 4 años a pesar que año a año la calidad está disminuyendo, pero la lógica de estos cambios es tener más profesional sin importar las demandas de la sociedad y ante esta perspectiva, que se espera de estas empresas post pandemia.

Lo de muchas empresas, que varios programas no tengan estudiantes, que se reduzca la demanda por reducción de los ingresos familiares y por ende, que el mercado compense y como, pues reduciendo las matrículas, aumentando créditos y disminuyendo los gastos, y es claro que en esta sociedad tener un docente de planta es un gasto.

De allí que la mayoría de estos cargos son hora catedra y es por eso que el futuro de estas instituciones esta lejos de traer las soluciones a nuestra sociedad en épocas donde el conocimiento es fundamental, es por eso que necesitamos en nuestra sociedad universidades que de verdad velen por la generación, conservación y transmisión del conocimiento en pro de una sociedad mejor.