¿Convertir a Colombia al castrochavismo o a Venezuela al vargasuribismo?

El tema de hoy, el único que parece ser motivo de debate político, si es que realmente podemos hablar de debate, parece ser el de que si gana cierto sector que aspira a la presidencia nos van a convertir en otra Venezuela.

¿Cuál otra Venezuela?, ¿luego para ser otro no hay que ser distinto? Porque si se es igual, pues no se es otro, sino el mismo. Que galimatías.

Que en Venezuela no se puede disentir, pero en Colombia… tampoco. O les parecen pocos los líderes sociales que han caído acribillados en apenas dos meses largos del año, sin que siquiera un funcionario medio del Estado se sonroje y sin que nadie le avise a las autoridades para que hagan investigaciones exhaustivas como las que suelen realizar en esos casos. O para que ofrezcan recompensas de hambre, porque un pobre líder al parecer no se merece más.

Que allá no hay salud, y aquí…tenemos Medimás, ni más ni menos. Incluso nos muestran niños enfermos de cáncer que vienen a buscar cura en Colombia, cuando acá ni con tutela atienden a los nuestros.

Claro que allá los niños no tienen qué comer… mientras en la Guajira, Chocó y muchos más lugares de nuestra geografía nacional tampoco. O miremos los impunes escándalos sobre alimentación escolar.

Claro que hay diferencias, ni más faltaba. Allá no hay libertad de prensa, ni de opinión, mientras acá algunos medios son libres para tergiversar la verdad, para propagar mentiras, para editar información y amañarla en contra de quien les convenga. Acá las redes sociales difunden mensajes tendenciosos, sobre inscripción de cédulas de extranjeros, sin que puedan siquiera hacerlo, o inscripciones luego de cerrado el periodo para tal, y a nadie parece importarle.

En el vecino país, según dicen, no es fácil encontrar un político que no sea corrupto, cuando aquí parece casi que imposible encontrarlo, aunque en honor a la verdad, se salvan algunos.

Allá se roban el erario público y no pasa nada, mientras en nuestro país sí… aquí preacuerdan casa por cárcel sin devolución de lo extraviado, y todos tan contentos.

Que no sea Venezuela el espejo mentiroso en que nos veamos, como el de la bruja de Blanca Nieves, diciéndonos a diario que somos los más bonitos, cuando más bien parece que ellos copiaron nuestros republicanos resabios politiqueros, de los que nació la corrupción, el desgano institucional, la inequidad y tantos y tantos flagelos.

No nos van a volver una Venezuela, es que somos una Venezuela. Y eso no se debe a los que vendrán sino a los que ya estuvieron. A los politiqueros de turno que han manejado las finanzas públicas como una caja menor. A los que se han enriquecido, no solo como personas, sino como familias, con la entrega de dádivas y contratos. A los que han vendido la soberanía y convertido la educación y la salud, y la poca oferta de trabajo, en un negocio. A los que se han aliado con los bandidos, y los han armado, aunque en algún momento les hayan dado la espalda (eso les pasa a los criminales por creer en políticos). A los que, igual que allá, se han querido perpetuar en el poder pasando por encima de la Constitución y la ley.

No podemos volvernos lo que ya somos. Triste realidad la del hermano país bolivariano, gobernado por una cofradía de ineptos, al servicio de la corrupción, practicada dizque en defensa del pueblo, haciendo que unos y otros se odien, unos por defender lo que tienen, y otros por alcanzar lo que les falta, pero unos y otros sin capacidad de impedir la debacle. Mientras aquí tenemos una cofradía de oligarcas que nos exprimen, poniéndonos a odiarnos unos a otros, mientras ellos de descuajan de la risa, viendo al pueblo oprimido votar por ellos, y defenderlos con la vida si, es necesario.

Que fácil terminan siendo nuestras democracias. Qué fácil es llegar al electorado, cuando lo único que hace falta es un discurso falaz. Nuestros políticos saben que en la inmunda las solas promesas son ganancia, por eso nos mantienen en la inmunda.

PD: Una pregunta para el reinado de Cartagena: ¿qué es más peligroso: convertir a Colombia al castrochavismo o a Venezuela al vargasuribismo?

Que entre el diablo y escoja.

