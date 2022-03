Conservadores caldenses, más de lo mismo y #NadaImportante

Juana Londoño no hace campaña, pues la maquinaria Sierrista le asegura su curul. Félix Chica, actual representante, coquetea con el Gobierno y se la gana fácil

Por: Simón Delgado Marulanda – Camilo Andrés Franco |

marzo 08, 2022

Caldas está a pocos días de elegir nuevos —o los mismos— representantes a la Cámara, personas que tendrán como misión, entre otras tantas, gestionar proyectos para el departamento, legislar y representar los intereses de todos los caldenses ante la máxima institución legislativa que es el Congreso de la República.

Hasta ahora hemos hablado de la lista liberal y del Pacto Histórico-verdes, ahora le corresponde a la lista conservadora.

Juana Carolina Londoño: “Me importa lo importante”

Entre los caldenses apodaron a Juana Carolina como “el cóndor de los andes”, pues, aunque es de estas tierras, pocas veces se aparece y cuando lo hace es por temporadas. La vieron una vez en 2010 haciendo campaña para llegar a la Cámara de Representantes, gracias a la maquinaria de Luis Emilio Sierra (senador por 16 años seguidos) alcanzó la curul para ser congresista entre el periodo 2010-2014.

Durante ese tiempo fue salpicada por el escándalo del cartel de la mermelada (la práctica de aceptar cupos indicativos o nombramientos en el Ejecutivo a cambio del voto en los proyectos en los que el Gobierno tiene intereses), una investigación que es adelantada por la Corte Suprema de Justicia y en la que ella aparece entre las parlamentarias implicadas. Londoño asegura que esto es solo una mención sin importancia; lo extraño es que a la par de que aprobaba todo lo que el gobierno Santos presentaba, su tía, Carmenza Jaramillo, fue nombrada embajadora de Colombia en China en 2012 ¿Coincidencia?

Cuando su periodo como congresista acabó en 2014, se quedó viviendo en Bogotá; por aquí no la volvieron a ver. Reapareció en 2019, de nuevo para la temporada de elecciones, esta vez locales, apoyando al actual gobernador Luis Carlos Velásquez en una alianza entre Lizcano-Luis Emilio Sierra-Amigos de Guido.

En dicha contienda le encargaron a su esposo, Mauricio Salazar Sierra (también primo de Luis Emilio Sierra), la gerencia de la campaña de Velásquez; una vez triunfantes nombraron en la gerencia de InfiCaldas a Juan Manuel Londoño Jaramillo, hermano de Juana Carolina. Se volvió secreto a voces el poderío de esta conservadora al interior de la Gobernación de Caldas. Ella y otro par son el poder en la sombra, quienes ordenan (por sus manos —o las de su esposo— pasan las decisiones mas importantes) lo que se hace y lo que no.

Al ganar la gobernación se desapareció —otra vez—, pero a mediados de 2021 volvió, y a que no adivinan por qué. Llegó a fingir que es caldense, hace la mímica de una campaña que no necesita, pues su curul, gracias a la maquinaria Sierrista y ahora apoyada desde la gobernación, está más que asegurada. Tiene tanta certeza de eso que hasta el 27 de enero de este año su cédula aún aparecía inscrita en Bogotá para votar; sabe que no tiene ni necesidad de votar por sí misma.

A ella solo le “importa lo importante”, que es asegurar su permanencia y la de sus patrocinadores y familiares en la rosca pública. Es otra de las que llega solo a aplaudir, a prender el micrófono una vez al año, a no realizar debates de control, a ser cómplice de lo que el próximo gobierno haga, a legislar —como ella misma lo dice— “con mano dura”, con la biblia en la mano y con los derechos, los argumentos y la ciencia encerrados en el armario.

Como ñapa: Su vena política familiar la termina de completar su otra tía, Ana Cristina Jaramillo, quien fuese alcaldesa de Supía en 2011. Su pasado está ligado a Ferney Tapasco, hoy condenado por el asesinato del subdirector del periódico La Patria, Orlando Sierra. En 2016 fue elegida —con muchos cuestionamientos— contralora municipal de Manizales, su periodo terminó en 2020. Cristina ha sonado en distintas ocasiones para la Gobernación de Caldas.

Félix Chica, actual representante

Este hombre representa lo que los colombianos quieren cambiar de la política nacional: aunque es parlamentario poco “parla”, se la gana fácil y todo lo que vota es para favorecer al gobierno y hundir al pueblo.

Contadas son las veces que se le ha escuchado hablar —más allá de sus discursos en campaña, si es que los escribe él— cuando lo hace, deja ver su ignorancia y odio por la democracia, como aquella legendaria vez en la que a capa y espada defendió la propuesta de alargar el mandato de Iván Duque por dos años más, sin consultarle a nadie, solo porque les pareció “bacano”. Afortunadamente, esta desfachatez solo la apoyaron 32 congresistas. Chica era uno de esos, tenía pensado ir hasta el final con la idea.

La vez que más sacó la cara por el departamento fue cuando salió la investigación de los congresistas que aparecen registrados en el SISBEN. Pese a ganar 34 millones mensuales, Félix Chica aparece con un puntaje de 33,79, lo que le permite ingresar a programas que van desde subsidios al adulto mayor y la niñez, becas del extinto Ser Pilo Paga, hasta subsidios para apoyar a los pequeños campesinos otorgados por Ministerio de Agricultura, además de los programas sociales liderados desde los municipios y departamentos. Su ingreso al SISBEN se dio en el año 2012, mientras ejercía como diputado del departamento de Caldas.

Por lo demás no hay mucho que rescatar: participó en la aprobación fracking (una técnica extractivista nociva para el medioambiente), aprobó TLC con Reino Unido (de espaldas a los campesinos y productores del país), le dijo NO a la eutanasia (su argumento con la Biblia en la mano, a Félix se le olvida que legisla para un país laico), apoyó las objeciones a la JEP (como parte del comité de aplausos del gobierno, hace lo que le dicen) y también le dijo SÍ la “ley mordaza” (que pretendía callar columnas como esta).

La lista conservadora la termina de completar Luisa Fernanda Barriga Franco, otro caso de mujeres que conforman listas solo por cumplir la exigencia de paridad.

También está el médico Jorge Hernán Yepes, hijo del presidente del Partido Conservado Ómar Yepes. Se presentó en 2019 a la Alcaldía de Manizales, pero sacó 14.558 votos, quedó de último. Con este precedente tiene la ilusión de llegar al capitolio nacional, la fe mueve montañas. La maquinaria de su padre, exsenador y cacique de tradición en el departamento, le ha servido para pasear por cuanta gerencia, secretaría municipal y departamental le plazca, pero no ha sido suficiente para ganar una elección. Quizás Jorge Hernán carga el lastre de su apellido, curtido por la politiquería y una tradición de mas de 40 años que se dividió el poder en el departamento con Víctor Renan Barco. Candidato, la moda Yepes-Barco ya pasó, ahora a los caldenses les gusta más la Castaño-Lizcano o Marín.

Entre los caldenses hay un ambiente de incertidumbre e insatisfacción, aunque el ramillete de candidatos es amplio en personas, se quedó corto en ideas. Tanto de lo mismo y una falta de ejercicios políticos coherentes dejan mucho que desear y a lo último nos tocará acudir al menos malo.

Recuerden leer las tres columnas anteriores y esperen muy pronto la última.