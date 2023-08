Este estudió reveló cuál es la comida para perro que no cumple con los estándares mínimos y podría afectar su digestión. Es mexicana

En los supermercados hay una gran cantidad de concentrado para perros, incluso a precios bastante bajos y accesibles. Pero no todas son saludables y buenos para nuestros caninos. De hecho, la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco), hizo un análisis de las opciones del mercado y detectó cuál es el concentrado para perro que no cumple con los parámetros mínimos y que no es recomendada para dar a los 'peludos'.

La Profeco hizo este estudio el mes pasado y salieron a la luz los resultados en la última revista del consumidor, donde se da a conocer los mejores y peores productos del mercado para su consumo en México.

Este es el concentrado para perro que no debe comprar

El estudio se hizo con un total de 46 marcas y los resultados fueron innegables. La que peor calificación se llevó fue la que no tiene la cantidad de fibra y proteína mínima para una buena alimentación. Se trata de ‘Ke! Precio‘, pues contiene solo 15.7 gramos de proteína por cada 100 de producto.

