- Con tamal, camisetas y buses llenos fue como Petro llenó la plaza Murillo Toro de Ibagué. Está es la historia

El tolimense Marco Hincapié, expresidente de Coljuegos y candidato a la Cámara, fue el eje de la distribución de la publicidad para la manifestación presidencial

Desde los años 40 del siglo pasado, cuando el verbo encendido e inteligente de Darío Echandía arrastraba a la gente a los escenarios de campaña política, existe un mito que fue recordado este viernes 3 de octubre de 2020 por el presidente Gustavo Petro: aquel que sea capaz de llenar la emblemática Plaza Manuel Murillo de Ibagué está predestinado a ganar la presidencia de la República.

Al cabo del discurso en el que el mandatario anunció que convertiría la convocatoria a una Asamblea Constituyente en proclama de la campaña electoral que ya comienza, los medios públicos panearon con sus cámaras y hablaron en de la presencia de más de 7.000 personas en la plaza. En las redes trepidaban mensajes coordinados estratégicamente con mensajes dirigidos a la oposición: “Para que se mueran de la envidia”, rezaba un trino acompañado con imágenes de la multitud.

El mandatario se sintió animado a decir que su convocatoria demostraba que era capaz de derrotar a cualquiera en las urnas si le dieran la oportunidad de la reelección de Álvaro Uribe y Juan Manuel Santos. Con un discurso en el que podía más la agitación que las normas gramaticales exclamaba: “¡Póngamen (sic) a Vicky, a Cabal, a Pinzón, al que sea que yo les gano”.

El punto de debate que siempre desata Petro cada vez que se sube a una tarima era, en ese momento, el origen de la gente que colmaba el escenario. Algunos medios regionales acuciosos se dedicaron desde temprano con sus periodistas y con la ayuda de reporteros ciudadanos a documentar las condiciones de la llegada de manifestantes y simpatizantes.

El medio digital El Olfato aguzó el sentido que le sirve de razón social y registró en videos la llegada y estacionamiento de buses expresos que desembarcaron frente al Panóptico a decenas de pasajeros que llegaban de Bogotá y del sur del Tolima, especialmente, para asistir a la concentración.

Durante las dos horas de duró el discurso permanecieron estacionados cerca de la plaza y en las calles de los barrios San Simón, Belén, Belencito, Libertador y la Pola. Sus conductores confirmaron que estos servicios especiales fueron contratados con empresas de transporte tan importantes como Cootransfusa y Cointrasur.

Sus pasajeros, según los reportes, eran sobre todo servidores públicos y contratistas de entidades del sector oficial que habrían recibido memorandos con una “invitación” a asistir al acto de Ibagué y a demostrar que su lealtad les hacía dignos de una prórroga en el contrato. Otros, los más pudientes, llegarían en avión.

El expresidente de Coljuegos Marco Emilio Hincapié la figura clave del Petrismo en el Tolima

El eje de la distribución gratuita de camisetas, pañoletas y gorras fue la casa de Marco Emilio Hincapié, un abogado de la entraña de Petro que recientemente dejó el cargo de presidente de Coljuegos (antes fue también superintendente delegado en Vigilancia y Control) para lanzar su candidatura a la Cámara de Representantes.

Frente a la casa de Hincapié las cámaras digitales mostraban a filas de personas invitadas a degustar unos tamales tolimenses y a recibir, aquellos que no habían comido a las cuatro de la tarde, un almuerzo servido en recipientes de icopor. Quienes recibían las camisetas y pañoletas amarillos con insignias de la campaña eran invitados a ocupar puestos visibles en la plaza para que el propio presidente se diera cuenta que el candidato le estaba cumpliendo.

“Como el doctor Marco Emilio (Hincapié) siempre ha ido de la mano políticamente con el doctor Guillermo Alfonso (Jaramillo), ministro de Salud, teníamos que buscar un asiento en el que ellos nos vieran”, comentó una joven que se declaró simpatizante de los tres.

La coordinación para el ingreso a la plaza y de la ubicación del público no solo estuvo coordinado por integrantes del equipo de asistentes del Sistema Público de Medios de Información, sino de funcionarios de la Agencia Nacional de Tierras, seccional Tolima dirigida por Francy Johana Ardila,cuota de la representante liberal Olga Beatriz González, llave de Mauricio Jaramillo el hermano del Ministro y petrista de pura sangre. De hecho, ella, Jaramillo e Hincapié representan el trípode del poder presidencial en esa región del país.

Los asistentes de Señal Colombia eran los encargados de definir los sitios donde estarían los portadores de banderas del M-19 y de “guerra a muerte”, un símbolo utilizado por Simón Bolívar durante la campaña libertadora y que Petro a resignificado como “libertad a muerte”. También ellos se encargaron de ubicar al lado del presidente a ‘Tirso’, un adulto mayor al que el mandatario dijo haber conocido en la cárcel y haberle enseñado a leer y a escribir.

Los medios tolimenses no se ponían de acuerdo en sus cálculos sobre cuántas de las 7.000 personas que llenaron la plaza hasta las banderas venían de fuera de Ibagué. Solo coincidían en que muchas de ellas eran forasteras.

