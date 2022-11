Con puro sabor colombiano: la sorpresa de Danna García y Rafael Novoa para estas navidades

.Publicidad.

Porque en noviembre se siente que viene diciembre; y todo el mundo ya empieza a alistar la natilla y los buñuelos para celebrar la navidad por todo lo alto. Ese es el caso de los actores colombianos Danna Garcia y Rafael Novoa, quienes al mejor estilo de los intérpretes hollywoodenses acompañaran a las familias a través del canal Lifetime con dos proyectos cinematográficos acerca de la navidad.

Y es que ya se ha hecho costumbre que el canal, propiedad de A+E Networks, lance un maratón de películas navideñas. Pero este año tendrán todo el toque y tradiciones latinoamericanas. Las películas se estrenarán cada fin de semana a partir del 26 de noviembre hasta el 17 de diciembre.

Allí es donde entra la amada Norma Elizondo de Pasión de Gavilanes, quien tendrá su estreno estelar el próximo 3 de diciembre, protagonizando la película 'Una navidad para recordar'. En ella, se abordará el delicado tema del alzheimer y promete arrugar los corazones de todos los televidentes.

Referente a este nuevo proyecto, la colombiana aseguró que no lo pensó dos veces para aceptar la propuesta de Lifetime, y que aun sin siquiera conocer el tema de la película, se metió de cabeza en el proyecto. "Estoy muy agradecida con Lifetime por esta oportunidad de hacer una película navideña que llega a mi corazón, y sobre todo tratando un tema tan sensible, que me gusta que lo expongan. La navidad es una época para dar, amar, perdonar y poder estar en un proyecto así me llena de orgullo."

Otro reconocido actor que hará parte de este dream team de actores latinoamericanos será Rafael Novoa, quien compartirá set con la actriz mexicana Patty Manterola. Su película podrá verse el próximo 16 de diciembre en las pantallas de Lifetime, una comedia romántica que seguramente hará reír y llorar a más de uno.

Dentro del proyecto también estarán reconocidos intérpretes como Gaby Spanic, Cristian de la Fuente, Carlos Mata, Elluz Peraza, entre otros.