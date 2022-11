¿Maldición familiar? Cintia Cossio habría tratado de suicidarse por culpa de la depresión

.Publicidad.

Una de las parejas de hermanos más famosas de las redes sociales en Colombia son Cintia y Yeferson Cossio. A pesar de que actualmente tienen “la vida soñada”, los creadores de contenido no han ocultado los difíciles momentos que han vivido en el pasado.

Recientemente, Cintia Cossio reveló que uno de los momentos más duros de su vida fue en su adolescencia.

A través de una historia en su perfil de Instagram, donde cuenta con casi 6 millones de seguidores, contó que a la edad de 16 y 17 años sufrió de anorexia y fuertes cuadros de depresión.

Con una foto de esta época inició su relato y escribió “Saber que en ese entonces me miraba en el espejo y me sentía súper G0RD4 y por eso no comía nada, por mucho una manzana al día”, y confesó que sólo pesaba 47 kilos.

También se felicitó por haber resistido al complicado momento de aquel entonces “Qué bendecida soy por haber sobrevivido a esa época, inundada de depresión y ansiedad”.

Y para profundizar en el tema decidió iniciar una dinámica con sus seguidores, les permitió que le preguntaran acerca de su salud mental aunque aclaró que no se sentía bien refiriéndose a esto “yo no me siento cómoda hablando de esa época y mis trastornos, pero hay gente que quiere que hable de eso, pero siento que se los debo por si hay personas que quieren saber cómo lo superé”.

Lo que más causó revuelo entre sus respuestas fue cuando dijo que había intentado quitarse la vida en varias cocasiones.

“¿Alguna vez te cortaste por amor o consumías algo para pasar el dolor?”, escribió uno de sus seguidores, a lo que Cintia Cossio respondió “Por amor nunca he atentado contra mi vida, pero si he hecho muchas locuras, aunque nada que tenga que ver con eso. En varias ocasiones traté de quitarme la vida, fue cuando tenía 16, 17 años, ya eso no era bulimia , eso era anorexia, la verdad”, mencionó.

Aseguró que la persona que muchas veces la salvó fue Yeferson Cossio“De hecho Yef, casi siempre fue él que me salvó la vida, yo no sé cómo le hacía, yo estaba en mi casa, me hacía daño y casualmente él llegaba. Él era el que lidiaba conmigo llevándome al hospital”, agregó.

También señaló que superó esa difícil etapa sin ayuda profesional, declaraciones que muchos cuestionaron.

