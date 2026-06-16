- Con la plataforma Wcar, dos hermanos bogotanos se metieron al negocio de los carros usados en Colombia

Walther y Alejandro Carvajal le montaron competencia a grandes concesionarias como Los Coches de los Ardila que dominaban el negocio y ya facturan USD 22 millones

Entrar a una página web, encontrar el carro favorito y separarlo con apenas un millón de pesos. Así de sencillo y veloz es el modelo de negocio de Wcar, una empresa que ha revolucionado la compra y venta de vehículos usados en Colombia.

La compañía nació en Bogotá en la pandemia. Fue fundada por los hermanos Walter y Alejandro Carvajal. Aunque su operación formal arrancó en 2022, la idea ya venía tomando forma años atrás. Su propuesta logró conquistar a miles de compradores en un mercado donde los gigantes eran Los Coches y Vardí.

Walther Carvajal y Alejandro Carvajal, cofundadores de Wcar.

Sin embargo, los hermanos encontraron una oportunidad en un modelo que todavía no tenía tanta fuerza en el país. Inspirados en plataformas que Walter conoció durante su paso por Norteamérica, decidieron replicar un sistema que les demostraba a los compradores que no todo vehículo usado está desgastado o representa un riesgo.

La apuesta les ha dado resultados. Para 2026 esperan ventas cercanas a los 22 millones de dólares y, según sus cifras, en su último ejercicio fiscal superaron los 60.000 millones de pesos en ingresos.

Ahora la meta es conquistar nuevos mercados. Tras consolidarse en Bogotá, la compañía decidió expandirse a Barranquilla con una inversión cercana a los 3.000 millones de pesos. Allí busca abrirse espacio en una ciudad donde buena parte de la compra y venta de vehículos usados todavía se mueve de manera informal.

Parte de su crecimiento se explica por el modelo de negocio que desarrollaron. La empresa no solo busca facilitar la compra y venta de carros de segunda mano, sino también ofrecer garantías y respaldo para quienes deciden "estrenar" un vehículo usado.

El modelo de Wcar que les permitió vender millones en Colombia

La principal ventaja de la compañía está en su plataforma digital. El sistema reduce trámites, elimina varios intermediarios y simplifica el proceso tanto para compradores como para vendedores.

Cada vehículo que llega a la plataforma pasa por un peritaje técnico. Posteriormente se realizan las reparaciones o ajustes necesarios y se documenta el proceso mediante registros fotográficos. Además, los carros se entregan con una garantía de hasta seis meses sobre diferentes componentes mecánicos.

Para quienes buscan comprar, el proceso también es sencillo. El vehículo puede separarse con un millón de pesos mientras el cliente realiza la inspección correspondiente. Adicionalmente, existen opciones de financiación y la entrega se hace con toda la documentación al día.

La fórmula ha resultado atractiva para miles de colombianos. Apenas dos años después de iniciar operaciones, la compañía ya había comercializado más de 1.200 vehículos, una cifra que representó cerca de 12 millones de dólares en ventas para ese momento.

El mercado de los carros usados atraviesa uno de sus mejores momentos. Durante 2026, este segmento registra un crecimiento histórico. Entre enero y abril se realizaron 334.767 traspasos de vehículos en Colombia, un aumento significativo frente a años anteriores. Solo en marzo se concretaron 97.478 operaciones, convirtiéndose en uno de los meses más activos para el sector.

Las cifras demuestran que el valor ya no siempre está en sacar un vehículo nuevo de concesionario. Cada vez más colombianos encuentran oportunidades en el mercado de segunda mano, un terreno en el que empresas como Wcar buscan convertirse en protagonistas.

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