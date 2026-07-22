- Con fábrica en el Tolima y millonaria inversión, los chinos darán la pelea en el mercado de la cerámica en Colombia

ACME, conocida por un patrón de expansión arrollador, quiere competir con la colombiana Corona de los Echavarría y la mexicana San Lorenzo, las líderes en el país

La tradicional Corona de la familia Echavarria fundada hace casi un siglo en Antioquia que manda en el mercado de la cerámica colombiana junto con el grupo mexicano Lamosa que entró al país tras adquirir Cerámica San Lorenzo en 2016 y se consolidó con la compra de Eurocerámica a finales de 2020, a la par de cerámica Alfa fundada hace setenta años por el italiano por el italiano Pier Carlo Boggio, tienen las alarmas prendidas por la llegada a Colombia de la compañía china Acme industrial.

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La preocupación no es tanto por el aterrizaje de un nuevo competidor sino por el modelo de expansión agresiva probado ya en Perú y México donde inversiones de este tipo han terminado desplazando fabricantes locales. Una manera que han documentado medios internacionales como El Pais de España, el Cronista México y Gato Encerrado de Perú

Los chinos dieron el primer paso con la construcción de una planta de cerámica en Picaleña, un sector industrial localizado a 10 kilómetros de Ibagué donde también está situada la cárcel de máxima seguridad que lleva el mismo nombre.

El patrón de expansión y los antecedentes en la región

Los industriales colombianos manifiestan preocupación ante lo que consideran un modus operandi repetitivo dentro del ciclo de expansión industrial impulsado desde Asia. Según los antecedentes registrados en el continente, esta dinámica suele iniciar con la práctica de dumping de productos, continúa con el etiquetado fraudulento e ingresa a una fase de importación masiva que erosiona la capacidad de producción local.

El proceso culmina con la instalación de plantas de producción directa que operan con capital subsidiado por el Estado chino y estructuras de costos imposibles de replicar por economías que cuentan con normativas sociales y laborales dignas.

Experiencias similares en Perú y México, asociadas a firmas como Porcelatino /Tengda en Perú perteneciente al grupo Wang Kang y dedicada a la producción de cerámicos y materiales de empaque que ha sido denunciada por no contar con los permisos de edificación ni de estudio de impacto ambiental, y serias fallas en la formalización laboral; o el caso de Time Ceramics en México acusada de irregularidades en el uso del agua. Ambas situaciones sustentan el temor del empresariado colombiano de que este esquema se replique en país.

Perfil corporativo de ACME Industrial

La empresa ACME Industrial Colombia quedó legalmente constituida en Colombia el 3 de octubre de 2025 bajo una razón social que coincide curiosamente con la célebre fábrica ficticia de las caricaturas de El Coyote y el Correcaminos, y que está próxima a estrenar una película en los cines colombianos: “Coyote vs Acme”.

En su registro mercantil se contemplan 18 actividades económicas distintas, entre las cuales destaca como principal la fabricación de baldosas y porcelanato cerámico, extendiéndose también a la producción de acero, cemento, aluminio, aparatos sanitarios, lavamanos, papel e incluso la generación de energía eléctrica.

Aunque inicialmente fijó su domicilio legal en Bogotá, la firma articula complejos proyectos logísticos e industriales en la capital del Tolima bajo la representación legal del gerente general Qiujian Lin y de Huang Sunlong. Paralelamente, la compañía ha hecho presencia en portales de empleo como Computrabajo, donde oferta vacantes presentándose como una organización de amplia trayectoria y referente en la fabricación y comercialización de insumos para la construcción, acabados e interiores.

Las advertencias del empresariado señalan que estas corporaciones suelen ingresar al territorio acompañadas de su propia maquinaria, técnicos, proveedores, ingeniería y esquemas de financiamiento estatal, llegando en ocasiones a importar trabajadores desde su país de origen, lo que reduce drásticamente las oportunidades para la mano de obra y los proveedores locales.

El marco de la Nueva Ruta de la Seda

La construcción del parque industrial en Ibagué se realiza tras la formalización del ingreso de Colombia a la Iniciativa de la Franja y la Ruta (conocida como la Nueva Ruta de la Seda), suscrita oficialmente por el presidente Gustavo Petro el 14 de mayo de 2025 durante una visita de Estado a Pekín. Esta iniciativa global de desarrollo impulsada por el Gobierno de China desde 2013, busca optimizar la conectividad comercial e infraestructura entre el gigante asiático y diversas regiones del mundo mediante proyectos de infraestructura, comercio, inversión e innovación tecnológica.

El presidente Gustavo Petro aprovechó su viaje en mayo de 2025 para formalizar la participación de Colombia en la Nueva Ruta de la Seda y recorrer la Gran Muralla China en visita oficial como jefe de Estado y líder pro tempore de la Celac

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Sin embargo, desde el sector industrial advierten que este marco acelera un desequilibrio abrumador, recordando que la capacidad de producción industrial china puede fabricar en tres días el volumen que a Colombia le toma un año entero, en un contexto donde el país carece de mecanismos suficientes de defensa comercial para afrontar la instalación directa de estas megaestructuras en su propio suelo.

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