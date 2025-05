Con el voto nulo ¡Somos más que vencedores!

Este es un espacio de expresión libre e independiente que refleja exclusivamente los puntos de vista de los autores y no compromete el pensamiento ni la opinión de Las2orillas.

No teman. Si después de haber sido derrotado limpia y democráticamente, Gustavo Petro logra corromper a las mayorías del Senado en su insistencia arbitraria, y con ello logra imponernos su consulta corrupta y miliciana: No teman. De todas maneras lo derrotaremos con el VOTO NULO.



EL VOTO NULO ES RESISTENCIA CÍVICA



RESISTENCIA porque es lo contrario a resignación. RESISTENCIA porque es lo contrario a rendición. RESISTENCIA porque es lo contrario a desesperanza.



CÍVICA porque quiere decir valentía.

CÍVICA porque quiere decir pacífica.

CÍVICA porque es para hombres y mujeres esforzados y valientes.



Somos la estirpe histórica que enfrenta al déspota corrupto y violento con dignidad y sin armas. La estirpe de Jesús. Como Pablo, como Ghandi y Luther King, como Nariño y como Policarpa.



EL VOTO NULO NO LE SUMA NI UN VOTO AL UMBRAL Y SÍ LES DERROTA LA CONSULTA CORRUPTA Y MILICIANA



El VOTO NULO no le suma ni un solo voto al umbral de los 13.600.000 votos que necesitan para coronar la trampa. Porque el VOTO NULO no es lo mismo que el voto por el NO.



El voto por el NO sí le sumaría al umbral, que es lo que no queremos. Pero el VOTO NULO no le suma. El VOTO NULO es un voto estadístico que no tiene efectos jurídicos porque no tiene efectos electorales. Como diría el jurista: VOTO NULO es participar sin consentir.



El día que llenemos las urnas con VOTO NULO, ese día será la derrota más estruendosa de Gustavo Petro, inocultable y ante el mundo entero, con sus corruptos y sus milicianos.



Porque el VOTO NULO sí es voto simbólico y político, de resistencia y de grito ciudadano.



Porque la mejor manera de decirles NO a Gustavo Petro y a su consulta corrupta y miliciana es con VOTO NULO.



EL VOTO NULO ES VICTORIA PORQUE NO ES ABSTENCIÓN



El VOTO NULO es movilización, la abstención es pasividad. El VOTO NULO es resistencia activa, la abstención es resistencia pasiva.



No es el momento de la quietud, la indiferencia o el miedo.



La abstención es quedarse esperando a que el tirano fracase. VOTO NULO es salir a derrotarlo. Es salir a defender mi país, mi familia y mi gente.



Porque el VOTO NULO es obligatorio contabilizarlo. En el escrutinio de cada mesa, lo primero es contabilizar cuántos votos fueron válidos y cuántos VOTO NULO.



Esta vez les tocará, primero cuántos VOTO NULO y después cuántos “válidos” entre comillas.



Porque mientras el VOTO NULO se cuenta y se contabiliza, la abstención tiene el problema de que es incuantificable, no tiene como medirse. El problema político que tiene la abstención es que nuestra decisión y nuestro repudio quedarían perdidos como el fantasma que no tiene cómo hacer sentir su victoria ni cómo cobrarles su derrota.



HAY MIL MOTIVOS PARA EL VOTO NULO



Porque despilfarró 750.000 millones de la sociedad en una consulta corrupta y miliciana, VOTO NULO Y SE LA ANULO



Porque a mi padre enfermo no le entregan sus medicamentos, ME LEVANTO Y VOTO NULO



Porque violaron los topes y ganaron con trampa, YO ME PARO Y VOTO NULO



Porque están acabando con las Fuerzas Armadas, YA NO MÁS, YO VOTO NULO



Porque se están robando la plata. Gobierno de corruptos, YO VOTO NULO



Porque quieren volver a incendiar el país, YO LOS FRENO Y VOTO NULO.



Porque les están entregando las regiones a los criminales, YO ME PARO Y VOTO NULO.



Porque andan moviendo mercenarios bodegueros en los aviones de la policía, PA´L CARAJO, VOTO NULO.



Porque no me aguanto un insulto más, YO ME PARO Y VOTO NULO.



Porque no acepto que nos dejen como el hazmerreír del mundo, YO ME PARO Y VOTO NULO.



Porque vamos a salvar a mi país de la tiranía, YO VOTO NULO MIL VECES.



Porque yo amo a Colombia, YO VOTO NULO UN MILLÓN DE VECES.



PORQUE CON EL VOTO NULO

SOMOS MÁS QUE VENCEDORES



Invitamos a las mujeres y los hombres libres a que construyamos entre todos esta campaña por el VOTO NULO. Será la campaña más ciudadana de nuestra historia. La más limpia y la más creativa. Las más esforzada y la más valiente.



TODOS PODEMOS UNIRNOS EN EL VOTO NULO



Porque el VOTO NULO es punto de encuentro y no de división. Más allá de los odios y las ideologías. Porque el VOTO NULO es unidad y no polarización. Porque el VOTO NULO está por encima de los egos y las candidaturas.



PORQUE CON DIOS Y POR COLOMBIA

SOMOS MÁS QUE VENCEDORES

