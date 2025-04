Con Ayn Rand en la mente…

Este es un espacio de expresión libre e independiente que refleja exclusivamente los puntos de vista de los autores y no compromete el pensamiento ni la opinión de Las2orillas.

Desconociendo los Artículos 288 y 315 del Código Civil, que establecen el que legalmente la patria potestad es de los padres, no del Estado, el ministro de Salud nuevamente hace gala de su ignorancia y confirma que estamos llenos de acróbatas ideologizados que intentan ampliar el control estatal sobre la educación, salud o crianza de los niños, desplazando o subordinando el rol de los padres. Pero no solo es en el control sobre las personas, o en el caso del ministro de Salud de los jóvenes, en que los socialistas del Siglo XXI tratan de imponer sus criterios, sino en todas las áreas de la economía. Hace casi 75 años que la escritora de origen ruso Ayn Rand* pronosticó que habría personas que se apoderarían del estado y que tratarían de imponer sus criterios e ideologías a toda la población. En "La rebelión de Atlas", especialmente en el famoso discurso de John Galt, Rand expresa:

“¿Has notado lo que sucede a los hombres cuando quieren trabajar y producir, pero deben pedir permiso a quienes no producen nada? ¿Te has dado cuenta de que la riqueza es ahora una culpa, y el dinero, un delito? [...] Cuando veas que para ganar dinero es necesario tener conexiones, cuando veas que los hombres se enriquecen más por el soborno y la manipulación que por el trabajo honesto, cuando veas que las leyes no te protegen de ellos sino que los protegen a ellos de ti [...] sabrás que tu civilización está condenada."

Para Rand, el colectivismo - la idea de que el grupo, la sociedad o el Estado es más importante que el individuo - lleva inevitablemente al autoritarismo, la opresión y la destrucción del espíritu humano. Eso incluye sistemas como el socialismo, el comunismo, y formas de altruismo forzado. “El colectivismo sostiene que el hombre debe ser sacrificado por el bien del grupo. El objetivismo dice: no, la sociedad existe para el individuo, no el individuo para la sociedad.” En sus obras Rand sostiene que los sistemas socialistas terminan premiando a los que “necesitan” y castigando a los que “producen”. El gobierno no protege la libertad, sino que redistribuye riqueza ajena en nombre de la justicia, destruyendo el incentivo de crear.

*El 2 de febrero de 1905 nació en San Petersburgo la filósofa y escritora estadounidense (nacida rusa) Alissa Zinovievna Rosenbaum, más conocida en el mundo de las letras bajó el seudónimo de Ayn Rand, y fallecida en marzo de 1982 en New York.

