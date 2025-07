Cómo pasó Venezuela, en manos del chavismo, a ser uno de los más pobres de Sur América

Anuncios.

Durante más de 25 años, desde los tiempos de la Revolución Bolivariana en cabeza de Hugo Chávez, la universidad del Rosario viene siguiendo la realidad de Venezuela a través de un observatorio cuyo director es el profesor Ronald Rodríguez.

¿Hasta dónde podrá llegar la oposición? Si ésta también ha cambiado. Un sector llamó a la abstención para demostrar que el Gobierno no tiene ya bases populares, y eso quedó claramente demostrado. Otro sector, consciente de no contar con las condiciones electorales ni democráticas, participó incluso para no para ganar, sino para mantener activas las bases de los territorios, que es fundamental en una lucha a largo plazo por la recuperación de la democracia.

A Henrique Capriles, Luis Emilio Rondón, o. Stalin González, que fueron elegidos, algunos los llaman opositores colaboracionistas. Todo esto lo responde Rodríguez en la conversación: “Yo difiero un poco de esa perspectiva (…) prefiero hablar de dos tipos de liderazgo uno, que busca la presión internacional, como centro y eje de su estrategia, y otro que busca mantener la permanencia dentro del territorio venezolano para evitar que el ciudadano se sienta desamparado”.

¿Van a cambiar el sistema electoral a través de la Asamblea que así acaba de ser elegida y posteriormente van a cambiar la Constitución? “Creo que el chavismo espera que el pueblo en algún momento se rinda, pero no lo ha hecho hasta el momento y ni creo que lo vaya a hacer.” Eso va a tener unas consecuencias y la presión migratoria en la frontera se va a profundizar y se va a sentir en Cúcuta y se acaba de posesionar la nueva directora de Migración Colombia, la señora Gloria Arriero, que no tiene capacidad técnica para ese cargo, alerta Rodríguez en esta conversación donde se busca hacer claridad en temas críticos de un horizonte venezolano que se cierra.

