Cómo logró el chef Jaime Rodríguez poner a Celele de Cartagena entre los restaurantes atractivos del país

Se imagina yendo a comer a un restaurante que ha recibido varios premios a nivel internacional como el Miele One To Watch Award o el Gin Mare Art Of Hospitality Award por dar un ejemplo. Y que además entró entre los diez mejores del listado de Food & Wine 2024 realizado por expertos gastronómicos del mundo, pues ese lugar si existe y se llama Celele. Lugar que nada más y nada y nada menos es de un chef colombiano de nombre Jaime Rodríguez, que también es premiado. Lo más bonito es la historia detrás y el esfuerzo con el que se forjó semejante proyecto.

Empecemos por su chef, un joven oriundo del municipio de Muzo, en el departamento de Boyacá, quien en su niñez encontró su pasión por la gastronomía debido a que su mamá era dueña de una empresa de banquetes, haciendo de la comida su día a día. Tanto así que según contó al diario El País a sus 12 años vendía empanadas y helados, pero también decoraba las tortas que hacía su mamá. En lo que era excelente para su corta edad, incluso les ponía toques ‘vanguardistas’ haciendo creer en su pueblo que los pasteles eran traídos directamente de Bogotá.

Jaime Rodríguez

Así creó Celele muy lejos de su hogar

Pero el mundo da muchas vueltas y Jaime terminaría enamorándose de la gastronomía caribeña y montando un gran emporio en Cartagena un poco lejos de su tierra natal. Sus primeros pasos en la creación de Celele empezaron tiempo después de que se fuera vivir a Cartagena por la apertura del Hotel Bastion y el restaurante El Gobernador. Pero después de descubrir el gran potencial de la gastronomía costeña tomó una decisión radical que fue renunciar a su trabajo.

Esto lo hizo para crear el Proyecto Caribe Lab junto a su compañero Sebastián Pinzón, una propuesta en la que se dedicó a viajar por el Caribe para indagar y documentar sobre su gastronomía. Tras semejante recorrido dos años después decide iniciar su propio restaurante e inauguró Celele, ubicado en el Barrio Getsemaní en Cartagena. Donde los ingredientes y platillos están inspirados en la comida de comunidades del Caribe colombiano: desde San Andrés, pasando por Mompox y La Guajira, hasta llegar a las estribaciones de la Sierra Nevada de Santa Marta.

Platos de Celele

Y es que esa es sin duda la clave del éxito del restaurante, ya que sus platillos no son comunes y se crean a base de las investigaciones que realizaron estos dos chefs en esa zona del país. “Nos quedamos sorprendidos de que los niños, desde chiquitos, tienen muy clara la base de su alimentación, los conocimientos que les aportan sus abuelos. Estuvimos todo un día cocinando con las familias, viendo cómo usan diferentes variedades de calabaza, ocras, candias y una especie de membrillo que tiene un sabor muy parecido a la proteína animal” revelaron a Forbes. Dando una idea bastante interesante de lo que allí se puede encontrar. Además su menú va cambiando un poco dependiendo de las temporadas y los ingredientes que abundan en cada una.

Jaime Rodríguez y su restaurante que no deja de ganar premios

Como lo dijimos al principio, Celele es uno de los mejores restaurantes en Colombia y el mundo. En 2019, fue reconocido por The World’s 50 Best Restaurants con el premio “Miele Want to Watch Award”; y en diciembre de 2020 logró el puesto 29 de los Latin America’s 50 Best Restaurants. Pero en 2024 ya fue acreedor de un nuevo premio y Jaime Rodríguez también, resaltando su rol como chef de forma individual.

En primer lugar, la segunda edición anual de los Global Tastemakers Awards de Food & Wine fueron publicados en abril de este año y se presentó una selección de los 20 mejores restaurantes. Que va desde restaurantes con estrellas Michelin, con menús de degustación progresivos, hasta establecimientos más pequeños de gestión familiar. Pero todos se caracterizan por su calidad, los ingredientes locales y ser de los mejores del mundo, donde Celele quedó en la posición número seis.

Por otro lado, en la clasificación del ranking internacional The Best Chef 2024, un evento anual que reconoce a los mejores chefs del mundo y figuras de la gastronomía internacional. Jaime Rodríguez tuvo un reconocimiento especial, otorgándole ‘Tres cuchillos’ (el mejor premio), dado a los chefs que alcanzan 80% o más del puntaje máximo, reflejando una maestría culinaria de nivel superior. Un hombre y un restaurante que dejan en alto al país.

