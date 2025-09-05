Cómo llegar al pueblo de Antioquia famoso por su panela y que está muy cerca de Medellín

El municipio está a tan solo dos horas y diez minutos de la capital de Antioquia y tiene encantos muy particulares en el departamento

Su diseño gótico lo convierte en una de las iglesias más llamativas del departamento. En San Roque, pueblo de Antioquia, se levanta esta imponente estructura de ladrillo rojizo que, con sus vitrales, juega con la luz que cae sobre el nordeste antioqueño y la proyecta sobre los feligreses que asisten a los ritos religiosos. Una joya arquitectónica que se ha convertido en símbolo del municipio.

Conocido como “la tierra de la cordialidad”, San Roque está a solo 96 kilómetros de Medellín, lo que lo convierte en un destino perfecto para una escapada relajante en medio de la rutina de la capital. Además de su riqueza cultural, el pueblo ofrece experiencias únicas que conectan a los visitantes con la tradición y la vida local.

Uno de sus atractivos más especiales es el proceso artesanal de la panela, producto típico de la región. Allí es posible conocer todo el recorrido, desde la recolección de la caña de azúcar hasta el empaquetado de cada bloque, en un proceso completamente manual y orgánico. Una tradición que no solo conserva la esencia campesina, sino que también fortalece la identidad del municipio.

La oferta gastronómica tampoco se queda atrás. En el centro de San Roque se encuentran restaurantes y cafés que permiten disfrutar de platos típicos de la región y postres tradicionales, como helados, ensaladas de frutas y, por supuesto, un buen café antioqueño.

Cuerpos de agua para visitar en San Roque, encantador pueblo de Antioquia

Quienes prefieren el turismo de naturaleza también tienen su espacio en San Roque. Dos paradas imperdibles son el Embalse de San Lorenzo y los Charcos de Santa Rosita, lugares perfectos para quienes buscan un chapuzón o simplemente disfrutar del entorno natural.

A Santa Rosita se llega por la vía que conduce a la vereda San Juan, en un recorrido de aproximadamente media hora desde el casco urbano. Allí, el visitante se encuentra con charcos naturales rodeados de vegetación y una imponente cascada que invita al descanso y a la conexión con la naturaleza.

Embalse de San Roque, Foto: Xpescapro

El Embalse de San Lorenzo, por su parte, se nutre de las quebradas San Miguel, San Lorenzo y San José. Sus aguas tranquilas, rodeadas de montañas, crean un paisaje ideal para relajarse y disfrutar de la vista.

San Roque es, en definitiva, un pueblo que guarda la esencia de Antioquia: cordialidad, tradición, naturaleza y arquitectura. Un destino que sorprende a quienes se atreven a explorarlo y que se perfila como una opción ideal para escapar del ritmo acelerado de Medellín y descubrir las bondades del nordeste antioqueño.

