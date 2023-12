Cómo han hecho las 4 hermanas de Kim Kardashian una fortuna que llega a los 3.000 M de dólares

.Publicidad.

Las Kardashian pasaron de ser hijas de una familia de clase media alta californiana con un reality show en televisión, a convertirse en integrantes de la familia más famosa de la farándula mundial y en un equipo de cinco hermanas empresarias que entre todas generan alrededor de 2.700 millones de dólares anuales. Todo comenzó cuando Kim Kardashian comenzó a aparecer esporádicamente en The Simple Life, el reality show de Paris Hilton y con su video porno viralizado en internet.

Ahora todas las protagonistas de la serie Keeping Up With The Kardashians son millonarias. Kim Kardashian, Kourtney Kardashian y Khloé Kardashian son hijas del abogado de origen armenio Robert Kardashian y de la empresaria Kris Jenner (anteriormente Kardashian).

..Publicidad..

Robert Kardashian es famoso por haber defendido y conseguido la absolución, luego de haberse declarado no culpable, del exjugador de futbol americano OJ Simpson en 1995, durante el juicio por el asesinato de su esposa Nicole Brown Simpson. Dos años más tarde, Simpson fue declarado culpable por el crimen.

...Publicidad...

El juicio de OJ Simpson fue un evento mediático que tuvo alto impacto en la sociedad estadounidense por la importancia del jugador y porque salió libre, aunque se habían presentado pruebas circunstanciales y físicas que lo conectaban con el asesinato de su esposa, quien además era amiga de Kris Jenner.

....Publicidad....

El camarero Ron Goldman, amigo de la señora Simpson, también fue asesinado con ella. OJ Simpson tenía un historial de abuso físico, acoso y amenazas de muerte contra su difunta esposa.

La familia también la conforman las hijas del segundo matrimonio de Kris Jenner con el atleta Bruce Jenner, quien luego de un proceso de reasignación de género y de asumirse como mujer, cambió su nombre al de Caitlyn Jenner.

De este matrimonio nacieron Kylie Kristen Jenner y Kendall Jenner, hermanastras de las Kardashian originales y empresarias igualmente exitosas.

Kim Kardashian

Kim Kardashian, la mayor y más exitosa de ellas, tiene una fortuna que según Celebrity Net Worth alcanza los 1.700 millones de dólares, que ha conseguido con empresas de distintos rubros, con mayor incidencia en el mundo de la moda.

Entre sus empresas están Kardashian Kollection de ropa femenina, The Kids Supply de ropa infantil o Skims y Skims For Men, especializadas en ropa interior, también es dueña de la marca Skkn, dedicada al cuidado de la piel.

Una suma que pronto podría duplicarse porque hace pocos meses también entró como socia a una importante firma de capital de riesgo llamada Skky Partners. Recientemente, fue portada de la revista Fortune, que la destacó como una de las 100 mujeres más poderosas del mundo.

Aunque con Keeping up with the Kardashians fue que Kim comenzó a hacerse mundialmente reconocida, previamente había aparecido varias veces en The Simple Life, el reality protagonizado Nicole Ritchie, la hija del músico Lionel Ritchie y Paris Hilton, la también celebridad que es la millonaria heredera de dueños de los hoteles Hilton.

Kourtney Kardashian

Kourtney también debe su fama a varios realities, entre los que se destacan Kourtney and Kim Take Miami, Kourtney and Khloe Take The Hamptons y Kourtney and Kim Take New York.

Kourtney Kardashian también ha sabido aprovechar la popularidad que ganó con estos realities para convertirse en una influencer con 224 millones seguidores y unos ingresos de 65 millones de dólares.

Estuvo casada con el modelo y actor Scott Disick con quien tuvo tres hijos llamados Mason, Penelope y Reign Aston. Desde 2022, está casada con el famoso músico de rock Travis Barker, baterista de Blink 182.

Aparte de recibir ingresos por su reality Khloe Take The Hamptons, la empresaria e influencer tiene una empresa de suplementos y vitaminas llamada Lemme, una de gomas vaginales que fue registrada como Lemme Purr y una plataforma online para la vida saludable llamada Poosh.

Kourtney Kardashian con su esposo, el baterista de Blink 182, Travis Barker. Fuente: @kourtneykardash (Instagram)

Khloé Kardashian

La menor de las Kardashian originales se dedicó a la moda con la empresa de jeans Good American, su boutique D-A-S-H y una empresa de maquillaje llamada Khroma. Además, recibe ingresos por el reality para la pérdida de peso Revenge Body, que hasta el momento ha tenido tres temporadas.

Estuvo casada hasta 2016 con el exjugador de baloncesto Lamar Odom con quien tuvo dos hijos. Tiene un patrimonio de 60 millones de dólares.

Kylie Jenner

La menor de las hijas de la familia Kardashian-Jenner prefirió especializarse en el campo del maquillaje cosmético y de los productos para cuidado de la piel. Entre sus empresas Kylie Cosmetics, Kylie Skin, Kendall + Kylie y Kylie Baby consigue ingresos anuales por 680 millones.

Como modelo e influencer, Kylie también recibe millonarios contratos por hacer publicidad de diversas marcas, por ejemplo, su campaña con Jean Paul Gaultier. En su Instagram tiene 398 millones de seguidores.

Kendall Jenner

En 2017, la hermana Kardashian se convirtió, temporalmente, en la modelo mejor pagada del mundo. Según la Revista Forbes, ha diversificado sus ingresos con empresas de joyería, maquillaje y una marca de tequila llamada Tequila 818.

El año pasado vendió más de 123.000 millones de botellas, además este destilado que ha recibido más de 15 reconocimientos internacionales en diferentes competiciones.

La versión regular de su producto vale $30 dólares y según la empresa de marketing IRI, entre los tequilas de este precio, el destilado de Kendall Jenner es una de las 10 marcas que más se venden.

Los expertos en el área dicen que, para consolidarse en el mercado estadounidense, Tequila 818 tendría que vender 250.000 botellas y para ser una marca fuerte que sea comparable con un José Cuervo o un Don Julio, necesitaría unas 500.000.

Kendall también gana millones con su novela literaria Rebels, que en 2014 publicó con su hermana Kylie y con una escritora fantasma.

Fue pareja de la estrella pop Harry Styles y actualmente estaría saliendo con el reggaetonero Bad Bunny, aunque ninguno de ellos ha confirmado dicha relación.

Además, Kendall acaba de ser seleccionada por Forbes como una de las 30 personalidades más importantes que tienen menos de 30 años. En la lista también aparecen el cantante Bad Bunny, el deportista Lamar Jackson y la gimnasta Olivia Dunne.

El patrimonio de Kendall Jenner es de 60 millones de dólares.

La momanager de Kim Kardashian y sus hermanas, Kris Jenner

La madre de las cinco hermanas maneja los negocios familiares y cuenta con una marca de aseo para el hogar llamada Safely. Con ambos proyectos alcanza un patrimonio de 170 millones de dólares.

| No se pierda: La 'Kylie Jenner colombiana': la voz en español detrás de las ...