¿Cómo hace Lafaurie para aguantarse las chambonadas de Petro? Se confiesa el hombre fuerte de Fedegán

Por: Leonardo Medina Patiño |

junio 01, 2023

Este es un espacio de expresión libre e independiente que refleja exclusivamente los puntos de vista de los autores y no compromete el pensamiento ni la opinión de Las2orillas.

Escuchar a José Félix Lafourie es recibir cátedra en diferentes aspectos. Nos hemos encontrado en corrales de toros en diferentes ciudades, mirando como se ven los astados para la tarde de la corrida; en restaurantes compartiendo comentarios políticos, literarios, incluso hablamos de vallenato sabiendo que es de los gestores del festival “Cuna de acordeones”. En la feria del libro hemos conversado de literatura, y siempre está atento para compartir ideas. Semanalmente envía su columna de opinión por watts app, que se publica en contexto ganadero, mostrando su mirada del acontecer nacional, además de la versatilidad de su pluma.

En esta oportunidad le pedí que habláramos del proceso de negociación con el ELN, y sobre lo que nos apasiona: Los toros.

Esto me respondió:

Es ampliamente conocido que usted no apoyó a Gustavo Petro a la presidencia, y que ha sido opositor a sus ideas políticas. Sin embargo, es atractivo saber que está en la mesa de negociación con el ELN. ¿Como llegó a ese espacio?

Petro ganó con una serie de propuestas y ha intentado cumplirlas y una de ellas fue, justamente, el cumplir con el primer punto del acuerdo de la Habana que implicaban tres millones de hectáreas para dárselas a los campesinos sin tierra. Evidentemente durante seis años me opuse radicalmente al proceso que se surtió con las FARC, porque ese proceso, el único elemento del modelo de desarrollo que tenía en cuenta era el desarrollo rural y la tierra. Me quedé solo, dando una pelea que no fue nada fácil. En consecuencia, entendí muy rápidamente que sin FEDEGAN y contra FEDEGAN iban a cumplirlas, y me propusieron un acuerdo de guerras y acepté el acuerdo y firmar el acuerdo.

A partir de allí, el gobierno consideró que representando una opinión de centro derecha en Colombia bien valía la pena formar parte de una delegación de un gobierno cuya inclinación política es más próxima ideológicamente a ciertos sectores de izquierda radical, como puede ser eventualmente el ELN y en consecuencia mi voz tiene un peso específico muy importante porque supuestamente entrará a representar la voz de millones e colombianos que claramente piensan parecido a lo que yo pienso y en consecuencia mi voz tendrá un espacio de voz importante en esta mesa de diálogo.

¿Considera que usted estará hasta el final de la negociación o llegará el momento en que desista de esta tarea y se retire?

Sí mi apesta es estar hasta el final de la negociación, lo cual no significa que yo tenga que transar o transigir con todo lo que se lleve a la mesa. Usted ha visto mis artículos, mis artículos expresan la opinión que durante tantos años, más de veinte o treinta años he venido sosteniendo a través de mis columnas de opinión.

Yo llegué al proceso con un equipaje intelectual, con unas convicciones, con unas causas, y no las pienso cambiar. Por supuesto, habrá temas difíciles de tramitar en la mesa, pero siempre estaré dispuesto a debatir abiertamente los puntos de vista de esa otra Colombia que no esta tan claramente representada en la delegación del gobierno.

¿Observa o siente ánimo de conciliación por parte de los negociadores del ELN?

Yo creo que eso es como el proverbio bíblico “por los hechos los conoceréis”. Por lo pronto, la lógica del terror no ayuda, los grupos en armas han creído que, solo sometiendo a la sociedad, generando impacto, actos terroristas, secuestros, una cantidad de actividades criminales que la opinión publica en términos generales rechaza, es que creen que van a avanzar. Yo creo lo contrario, este es un proceso que tiene que dar muestras y si no da muestras morirá o en la mesa o ante la opinión de los colombianos.

¿Sí están unidos todos los del ELN, en esa apuesta?

Ese es un tema nada fácil, yo he sostenido y sostuve en un artículo. Que al parecer hay una trilogía una cosa piensa la gente que esta como delegado del ELN en la mesa a veces los trinos d Antonio García que es el comandante en jefe no tiene mayor sintonía, pero peor aun es cuando ciertos comandantes de frentes de guerra terminan generando hechos luctuosos, terribles, como el carro de la policía que acaba de explotar, dos policías muertos una señora que pasaba por allí terminó en un baño de sangre.

Cuando salimos de México también cometieron una serie de atropellos, entre ellos el asesinato de unos muchachos soldados, que acampaban. Hay tantos hechos que no coinciden entre lo que se expresa en la mesa, lo que expresa el comandante en jefe y lo que los comandantes de los frentes de guerra terminan generando en las regiones, dinámicas violentas que obviamente no van en ese sentido.

Según medios de comunicación que tienen como fundamento informes de organismos del Estado, hay riesgo de hacer elecciones en algunas partes del país. También hay un sentir nacional de que el péndulo gira hacia la derecha en las elecciones locales. ¿Usted que es columnista, analista y observador agudo del acontecer nacional, qué puede decirnos de este panorama?

Mire usted el caso de España. Todas las equivocaciones que cometió el partido socialista obrero español, los españoles se los cobraron en las urnas.

En el caso colombiano las elecciones territoriales son atípicas, ellas responden a unas dinámicas de carácter territorial. Si el candidato tiene o no vinculación con el alcalde, si el alcalde tiene o no vinculación con estructura partidista mas profunda. En consecuencia, si bien el voto libre se expresará. Hay mucho voto territorial que no tendrá esa misma oportunidad. Por consiguiente, hacer una apuesta en lo territorial no me parece tan sencillo.

Finalmente ¿Cómo ve el ambiente taurino bajo el gobierno Petro y en el Congreso de la República?

Yo creo que los taurinos hemos venido ganando terreno, después de habernos puesto prácticamente contra la pared, fíjese que logramos que el proyecto de ley de Andrea padilla se ahogara en comisión quinta de la cámara. Ese fue un trabajo de muchos, que finalmente pudimos articular con resultado exitoso.

Así como es hay otra serie de proyectos de ley absolutamente estúpidos de estos supuestamente ambientalistas o animalistas que han quedado totalmente digamos: eliminados. Por consiguiente, yo sí creo que después de tanto tiempo finalmente logramos articularnos y los resultados están a la vista

Así que tenemos que seguir en la misma tónica para que una fiesta como la nuestra tenga vigencia a lo largo de mucho tiempo.