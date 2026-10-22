- Cómo buscar remates judiciales en Colombia y verificar los avisos

La ubicación y el valor base son el comienzo. Revisar la descripción del bien, las fechas y la fuente del aviso ayuda a elegir subastas antes de participar.

Buscar remates judiciales en Colombia implica encontrar un aviso y comprobar qué información ofrece para evaluar el caso. Una ubicación atractiva o una base de licitación baja pueden llamar la atención, pero la decisión exige revisar la descripción del bien y las condiciones del proceso.

El catálogo de remates judiciales de Remates Colombia reúne avisos publicados en prensa y organiza sus datos en fichas. La plataforma privada permite explorar publicaciones por ubicación y tipo de bien.

Qué revisar en un aviso de remate judicial

El artículo 450 del Código General del Proceso establece los datos que debe incluir el anuncio. Entre ellos están la fecha y hora de la licitación, la identificación de los bienes, el avalúo, la base de licitación, el número del expediente, el juzgado y los datos del secuestre que mostrará los bienes.

Para una primera lectura, conviene revisar estos puntos:

Qué se remata. Leer si se ofrece el bien completo, una cuota de propiedad u otros derechos. En los inmuebles, contrastar la descripción con la matrícula inmobiliaria.

Qué significan los valores. Distinguir el avalúo, la base de licitación y el depósito para hacer postura. El valor base no equivale al precio final de adjudicación ni al costo total de adquirir el bien.

Quién lleva el proceso. Identificar el juzgado y el número de radicación para continuar la consulta en los canales oficiales.

Cuándo y cómo se participa. Comprobar la fecha y hora previstas, la modalidad de la audiencia y las instrucciones del despacho.

Cómo buscar por ubicación y tipo de bien

Definir la ciudad y la clase de bien permite acotar la búsqueda. Quien necesita un apartamento puede seleccionar los anuncios que coincidan con esos criterios y después comparar su descripción, avalúo y base de licitación.

Las fichas organizadas facilitan esa comparación inicial. Antes de descartar o seleccionar un caso por su valor, conviene leer qué se está ofreciendo: una participación sobre un inmueble requiere un análisis distinto al de la totalidad de la propiedad.

Cómo reconocer la fuente y las fechas del aviso

La fecha de publicación en prensa, la incorporación al catálogo y la última comprobación de datos corresponden a momentos diferentes. La fecha y hora previstas para la audiencia son otro dato que debe contrastarse con el despacho.

Como ejemplo de trazabilidad, en la ficha de un local comercial en El Retiro, Antioquia, consultada el 21 de octubre de 2026, la plataforma identifica a El Colombiano como fuente y registra el 14 de septiembre de 2026 como fecha de extracción y última verificación. Estos datos muestran el origen declarado y cuándo se registró la comprobación; no confirman por sí solos que la audiencia siga vigente.

Al utilizar un agregador, es útil revisar si permite identificar el aviso original y cuándo se comprobaron los datos. Un anuncio incorporado recientemente tampoco acredita, por ese solo hecho, que no existan cambios posteriores en el proceso.

Para qué contactar al secuestre

El aviso debe identificar al secuestre que mostrará los bienes. Antes de presentar una oferta, conviene contactarlo con anticipación para consultar el estado del bien y las condiciones para visitarlo.

En una casa o un apartamento, preguntar por la ocupación y la posibilidad de una visita ayuda a precisar qué información falta. Si es posible ingresar, observar el estado de conservación permite identificar aspectos que merecen una evaluación adicional. Si hay dificultades de acceso, se puede consultar al despacho cómo proceder.

Cómo continuar la verificación del proceso

Con el número de radicación, el interesado puede acudir a la Consulta de Procesos de la Rama Judicial y a los canales oficiales del juzgado para revisar las actuaciones disponibles y confirmar las condiciones anunciadas.

Si existen dudas sobre los derechos que se rematan o las condiciones del proceso, conviene solicitar una revisión jurídica del caso antes de presentar una oferta.

Para iniciar la búsqueda, explora el catálogo por ubicación y tipo de bien, selecciona los avisos de interés y reúne sus datos para contrastarlos. Remates Colombia organiza información pública como un punto de partida; la consulta del caso continúa en las fuentes originales y el despacho judicial.

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