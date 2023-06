¿Cómo es posible que ubicada en una zona privilegiada a estas alturas Ibagué sufra por agua?

Por: Jose Camilo Cervera Tellez |

junio 09, 2023

En estos días la capital del departamento del Tolima, Ibagué, está viviendo por estos días en tiempos de sus tradicionales fiestas por una situación bastante delicada por la falta de agua, a raíz de una emergencia ocasionada en el Combeima que destruyó una bocatoma el pasado 31 de mayo y 3 días después no se ha podido reestablecer el servicio del agua gracias a la inoperancia e ineptitud de los técnicos y Harold Rodríguez el director operativo de la empresa de acueducto y alcantarillado de Ibague IBAL que tiene contra las cuerdas a los que residimos en esta ciudad, esto es de muchos años atrás que cuando llueve o hace bastante sol la honorable empresa de acueducto y alcantarillado de Ibagué IBAL quita el servicio todos los días, mientras que son bastante cumplidos con los recibos y si no pagan cortan el servicio para eso si son responsables, menos con un servicio deficiente, mediocre y nefasto producto de la mala administración, burocracia y la politiquería, un servicio que no responde a toda la comunidad ibaguereña en general, además los habitantes están padeciendo la falta de agua porque no han podido asear, bañarse, preparar los alimentos, mandar los niños a la escuela y fuera de eso varios negocios de comidas trabajan a medias.

Yo no se si en otras ciudades están presentando los mismos problemas por el preciado líquido pero los ibaguereños estamos bastante cansados de los abusos y maltratos por parte de la empresa de acueducto y alcantarillado IBAL que presta un servicio de mala calidad y con sus excusas para quitarla a diario y quieren que vengan turistas de otras partes del país y del mundo a sufrir por la falta de agua.

