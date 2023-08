Inseguridad en Bogotá, ¿qué debe hacer el próximo alcalde?

Por: Hernando Copete Ortiz |

agosto 09, 2023

La inseguridad en Bogotá es uno de los grandes y urgentes temas de la agenda política camino a las elecciones de octubre que traerá nuevo alcalde de la ciudad.

Leyendo el diario El Tiempo impreso, en su primera página encuentro el título: “Una policía local y justicia eficaz para la seguridad”, que me direccionó a leer en la sección “Bogotá Metropolitana” el titular “Las estrategias de los candidatos para frenar los delitos que más golpean la seguridad”.

La propuesta de la alcaldesa es crear una policía local, incrementar el pie de fuerza, crear una justicia local, y liberar a los policías de las actividades administrativas.

Por lo que se ve, y lo que se viene, se continuará con la planeación reactiva. Es tener el problema y una vez materializado enfrentarlo. Otros le llaman administración bomberil.

La problemática de la inseguridad en Bogotá, teniendo en cuenta la información del Sistema de Información Estadístico, Delincuencial, Contravencional y Operativo de la Policía Nacional (SIEDCO) de la secretaria distrital de seguridad, convivencia y justicia, entre enero a julio de los años 2022 y 2023 a corte 30 de junio, los delitos que incrementaron fueron el secuestro (80%), el hurto a residencias (11.9%) y el hurto a personas (11.6%).

Con esto no se quiere expresar que los demás delitos perdieron importancia, son igualmente importantes. Por lo anterior los delitos se deben identificar por su cantidad, como por su calidad, daños físicos, sociales, económicos como psicológicos.

Los candidatos, inscritos, que se van a presentar para la Alcaldía de Bogotá, el próximo 29 de octubre y que en orden alfabético son: Carlos Fernando Galán Pachón (CFGP), Diego Andrés Molano Aponte (DAMA), Gustavo Bolívar Moreno (GBM), Jorge Enrique Robledo Castillo (JERC), Jorge Luis Vargas Valencia (JLVV), Juan Daniel Oviedo Arango (JDOA) y Rodrigo Lara Restrepo (RLR).

Sus propuestas para combatir la inseguridad en Bogotá en temas como homicidios, hurtos en sus diferentes modalidades, no reflejan para nada un verdadero abordamiento a la solución de esta problemática social. Ninguno de ellos, en verdad, presentan un verdadero plan de acción, el cual debe contemplar una visión, misión, políticas, objetivos, metas, estrategias, actividades, indicadores de gestión, cronograma y seguimiento.

Observen al joven de gris, hace que se cae en el espacio que queda entre la plataforma y el @TransMilenio… se aprovecha del ciudadano que lo ayuda y lo roba.



El ciudadano no sabe ni de quién sospechar. @Bogota @PoliciaBogota #inseguridad #bogota #transmilenio #cosquilleo pic.twitter.com/l5soZFDiCL — Miguel Ángel Cruz (@miguelcruzpe) August 9, 2023

Elaborando un análisis de las propuestas (no estrategias), de manera comparativa le quiero informar al lector lo siguiente.

Frente al delito de los homicidios, JDOA, plantea la creación de un modelo de gerencia integral involucrando a la alcaldía, policía, gestores sociales y las juntas administradoras locales. Aspecto que requiere una planeación, tarea que ya debería estar elaborada y no la presento.

El señor RLR, plantea las recompensas. Este tipo de estrategia no va a controlar o prevenir el delito. Las victimas o personas conocedoras de las acciones delictivas no van a delatar al victimario por temor a las represalias y serán peores de acuerdo con sus antecedentes y su nivel de peligrosidad. Si se le suma bajos valores, por la delación; peor, pues algunos dirán que con esos dineros no se podrían ir del país, para evitar amenazas, venganzas. Los demás candidatos no hablaron al respecto.

En lo referente a la implementación, mejoramiento, arreglo e incremento de las cámaras de seguridad, uso de drones, como al mejoramiento del alumbrado público, todos están de acuerdo exceptuándose DAMA, quien no dijo nada sobre el tema.

Para los hurtos solamente DAMA, plantea que se elaborará una estrategia para combatir el hurto a celulares, pero no explica cuál es. El señor JDOA, plantea hacer uso de la inteligencia, como mecanismo para la obtención de información y de esta manera anticiparse a los hechos delictivos. Este sistema siempre ha estado funcionado, pero en otros campos (chuzadas). Los demás no dicen nada.

En lo referente a una policía local, todos están de acuerdo en no crearla y JDOA, no dijo nada al respecto. Esta propuesta equivale como a la creación de otras convivir. Además, en casos de homicidios, se han relatado hechos, que los cadáveres los llevan o son trasladados a los límites de otros circuitos policiales, para incrementar los índices de seguridad y no dañar sus cifras estadísticas. Desplazamiento de la culpa.

En cuanto a modelos de patrullaje los únicos candidatos que los plantean son CFGP, JLVV y JDOA. Estos son presenciales Transmilenio, espacios públicos, a través de inspectores de policía, policía de vigilancia, gestores de convivencia, policía cívica (¿convivir?), cuerpos élite antiatracos, o redes sociales y desplazándose en mono patín.

Piden incrementar el pie de fuerza, teniendo en cuenta los jóvenes (100.000), CFGP, GBM, y JERC. Ese es un modelo de seguridad policial por densidad poblacional. Eso no garantiza la efectividad del servicio.

Estos señores lo que deben entender es que la crisis social, lo que nos exige es descubrir las causas de la criminalidad, factor que nos obliga a hacer uso del razonamiento crítico y no de la intuición. La ciencia aquí no es usada como corresponde, su función social es manipulada, y lo podemos ver con las estadísticas, no normalizadas, estandarizadas, sin acceso a la comunidad y se manejan son subregistros.

Adicionalmente, entre instituciones que manejan la información relacionada con la criminalidad (DANE, Policía, secretaria de seguridad, convivencia, y justicia, Ministerio de justicia, ICBF, Fiscalía, otras fuentes) sus registros son diferenciales en términos de cifras ocultas, oficiales, aparentes, legales.

Entender el fenómeno de la delincuencia requiere de definiciones que cubran las variantes. El pensador Michel Foucault decía en una conferencia pronunciada en 1976 que “…la delincuencia tiene una cierta utilidad económico – política en las sociedades que conocemos. La utilidad mencionada podemos revelarla fácilmente: cuantos más delincuentes existan, más crímenes existirán; cuantos más crímenes haya, más miedo tendrá la población y cuanto más miedo en la población, más aceptable y deseable se vuelve el sistema de control policial. La existencia de ese pequeño peligro interno permanente es una de las condiciones de aceptabilidad de ese sistema de control, lo que explica por qué en los periódicos, en la radio, en la televisión, en todos los países del mundo sin ninguna excepción, se concede tanto espacio a la criminalidad como si se tratase de una novedad cada nuevo día.”

Lo he dicho en otros artículos, nuestros policiales no deben ser controladores del comportamiento criminal, ellos deben ser los padres del comportamiento social, educadores de estos entornos y la sociedad. La inseguridad en Bogotá está disparada y requiere de otros formas de atacarla.

Estos espacios son los que deben proteger, porque ellos allí son los que hacen cumplir las normas y leyes, como los padres hacen con sus hijos en el hogar. Nuestros contextos sociales no deben ser entornos punitivos o aversivos, donde las vulnerabilidades son pan de cada día; estos deben ser positivos, que permitan crecer el ser y hacerlo mas social, cooperativo, altruista, empático y honesto.

Debemos entender que los intereses sociales no deciden la verdad. Las estrategias deben estar direccionadas al “ser” y no al devenir, pues este (el devenir) es un escenario que quiere construir unas clases sociales para su beneficio (formas de esclavitud, sin recurrir a la flagelación, nuevas técnicas de dominación).

En consecuencia, las estrategias para parar la inseguridad en Bogotá deben ser direccionadas a las formas de conflicto social y se deben enfrentar de manera racional.

Dentro de sus planes de acción caben las alternativas de intervención en prevención como la prevención situacional, la prevención social y la fusión de ellas.

La primera, que no es otra cosa que el contexto social, tiene que ver con los factores estructurales o ambientales, (aquí la importancia de las estadísticas) que están estrechamente relacionados a las situaciones de violencia y actividad delincuencial. Es mirar, registrar todos aquellos factores que facilitan el actuar delincuencial: lugar, tiempo (hora del hecho delictivo), espacio (lugar), genero, rol, profesión, tipo de comportamiento social (normal, asocial, disocial, antisocial, delincuencial), modus operandi, etc.

La prevención social, actúa sobre los factores de riesgo personales, psicológicos, sociales (pobreza, marginalidad), económicos, académicos, familiares, etc.

La fusión combina los diferentes elementos señalados, lo que permite desde las estadísticas, de nuevo con ello, determinar las correlaciones y poder generar algoritmos, teorías, formas o modelos de intervención, a través de conocer y determinar los ambientes tóxicos, factores motivantes, tipos de objetivos del delincuente, tipo de organización criminal, perfilamiento de delincuentes, zonas calientes (entorno facilitador), escenarios del delito, condiciones sociales y personalidades más vulnerables, modus operandi, costos, cultura ciudadana, costos administrativos, costos y daños por delito (cuello blanco y otros), etc.

Para finalizar, siempre lo he dicho, la importancia que se le preste a los contenidos de una exposición, artículo, no está dada por su creatividad, conocimientos, experiencia, sino por la presentación repetitiva que los medios de comunicación le dan al autor, por el uso de las redes sociales que tiene, por el estatus social de las personas que lo dan a conocer, o por el pago que haga para que los medios de comunicación lo den a conocer (publicidad).

Es muy probable, que estos mismos contenidos dichos por “X” personaje, de la farándula, política, tiene mucha más importancia, que los dados por una persona del común.

