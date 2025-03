Cómo China se volvió la potencia mundial a la que Trump le tiene miedo

.Publicidad.

En 25 años China se convirtió en una gran potencia que rivaliza con el poderío de Estados Unidos, tal como lo ha advertido el Presidente Trump cuya respuesta ha sido un incremento en los aranceles de ciertos productos lo cual anticipa una guerra comercial. Lo cierto es que China le pisa los talones al líder de occidente en todos los frentes.

Pero cómo logró este país una transformación tan radical de dejar atrás la pobreza y la ruralidad e iniciar la modernización hace 50 años con un despegue arrasador en los últimos 25 años con una aceleración liderada por Xi Jinping desde el 2013 y con posibilidad de ser reelegido de manera indefinida. ¿Qué es lo que ha pasado en el gigante asiático? El presidente de la Asociación de la Amistad Colombo china Guillermo Puyana se remonta al pasado y explica con detalles el camino recorrido en esta conversación con Juan Manuel Ospina.

Para el experto:

Tenemos que empezar a entender otra cosa, no sólo el desarrollo de China, si no ese desarrollo de China cómo genera una dinámica global, que hace que China hoy sea el mayor socio de casi todos los países del mundo y entender que en América Latina la presencia de China no es porque Estados Unidos la dejó ni que porque Estados Unidos abandonó a América Latina, sino sencillamente China pasa de ser una economía en que en el año 2000 tenía como el 10 por ciento de la capacidad de producción industrial del mundo a representar el 30 por ciento de la capacidad industrial del mundo y pasa de ser el 1.4% del comercio mundial al 14% del comercio mundial, es decir, es la dinámica misma de China la que lleva y los países que han entendido eso han sabido engancharse en procesos cooperativos muy sólidos con China de largo plazo y muy fructíferos.