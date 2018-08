Comienza la guerra abierta y salvaje en el Cauca

Los que viven en el casco urbano de Suárez, Cauca, se despertaron temprano este 7 de agosto festivo: a las 4:42 de la mañana sonaron varias explosiones. Le tiraron bombas a la estación de policía, y luego el retumbar de los fusiles. Uno de los policías, Brayan Adolfo Lugo, resultó herido.

El Ejército reaccionó y persiguió a las disidencia. Las alcanzaron a una hora del pueblo, en una vereda llamada Betulia. Una hora duró el combate. Helicópteros, explosiones y ráfagas de fusil, el sonido de nuestro día a día en épocas de la guerra, sonidos que desde el 2016 por acá no se escuchaban. Pero volvió la guerra.

Día violento en Suárez. La repudiable explosión en la estación del policía, y los duros combates en Betulia, montaña arriba. A los defensores de DD. HH, que por favor estén alertas. Nosotros, cuidémonos mucho.

Las disidencias, el Frente 6to por acá, crecen cada día más. Las promesas de Santos se quedaron ahí, en promesas. Este municipio quizo dejar la coca, pero los funcionarios del posconflicto nos dejaron plantados varias veces. Nos dejaron tirados.

La fuerza pública, muchas veces aliada con narcos, paramilitares y en algunos casos con las disidencias, cuando entra es con todo y terminamos los campesinos en la mitad.

Padilla y Santander de Quilichao amanercieron igual, con bombas. El norte del Cauca no descansa.

Desde este territorio hermoso que ha vivido la guerra sin cuartel, solo le pedimos al nuevo gobierno que cambie su forma de pensar: los campesinos no somos guerrilleros, los campesinos cocaleros no somos narcotraficantes, y no todos los que vivimos en zonas de guerra somos guerreristas. Por favor cumpla las promesas de Santos, tenga la altura para ganarse el puesto que podría tener en Colombia.

