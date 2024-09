Combustibles: anarquía y desgobierno

Los colombianos deben saber que Colombia no es autosuficiente, en producción de combustibles desde hace más de 8 años...

Por: MARCOS SILVA MARTINEZ |

septiembre 06, 2024

Fuentes oficiales precisan que Colombia solo produce 750.000 barriles diarios (bd) de petróleo crudo. Y al mismo tiempo, los colombianos deben saber que Colombia no es autosuficiente, en producción de combustibles desde hace más de 8 años. En consecuencia, el precio en surtidor, continuará parcialmente subsidiado.

Los gobiernos desde los 90, Gaviria, Samper, Pastrana, el Uribe Santos y Duque, no se ocuparon del declive de la producción nacional de crudo, ni de la deficiente capacidad de producción de combustibles y ahí están as consecuencias.

Hoy, la producción nacional de combustibles no supera el 60% del consumo nacional. La capacidad máxima de refinación de crudo, no supera los 450.000bd, con máxima producción de, 310.00bd de combustibles, entre gasolina, diésel y Yet, más otros derivados.

Obedece a deficiencias administrativas graves, en cálculos y previsiones de la proyección del consumo, para poder responder a la demanda creciente y a la disponibilidad de crudo.

Resolver, técnica y racionalmente el problema de combustibles, exige decisiones inmediatas y previsiones para el corto y mediano plazo.

En el corto plazo, es imperativo ampliar la capacidad de refinación y producción de crudo.

Constituiría máxima torpeza e irresponsabilidad del gobierno esperar hasta hacer realidad la transición a energías limpias. El gobierno debe ser consiente que la sustitución de las energías de origen fósil, demanda un largo plazo y grandes inversiones.

Los efectos de los altos precios de los combustibles, inciden en toda la actividad económica nacional.

No producirlos y comercializarlos nacionalmente, a precios socioeconómicamente razonables, se convierten en amenaza grave para toda la nación.

Toda la cadena petróleo-combustibles, exige control integral de costos y productividad y debe disponer, permanente, de auditoría técnica-jurídica permanente.

Cada uno de los componentes de los procesos de exploración, producción y transporte, deben ser objeto de diagnósticos del estado cada uno y costos.

Deben reactivar la exploración y explotación de las áreas entregadas en concesión.

La solución racional del problema, demanda ampliación inmediata y progresiva de la capacidad de refinación de los sistemas de refinación existentes.

Antecedentes del problema: durante los años 70 y 80, ocurrieron los grandes hallazgos de yacimientos colombianos y tanto las unidades de exploración como de explotación superaban los 150 pozos por año. A partir de los años 90, esas actividades decayeron a promedios inferiores de 50 pozos año y a menos de 30, el año pasado, 2022.

El consumo nacional de carburantes, en 2021 fue de 340.000bd. Y registró crecimiento de 14% año. Proyectado al consumo del año 2024, indica que el consumo medio para el año 2024, puede alcanzar los 440.000bd.

De acuerdo con información de PORTAFOLIO.CO, entre enero 1 y junio 30 de 2022 Colombia importó combustibles por valor de U$4.445 millones de dólares, equivalentes a más de $20 billones de pesos. Esa cifra, convertida en barriles diarios, indica que la importación de combustibles supera el 60% del consumo nacional. No debe haber dudas, sobre las causas del problema.

Esa industria nacional, adolece de muchos falencias desde siempre. Ha sido refugio de burócratas, parásitos, politiqueros y corrupción permanente.

Vale recordar lo que ocurrió con la corrupción y la impunidad en REFICAR-Cartagena. El costo inicial era de U$3.770 millones y costó más de U$8.500 millones, sin cumplir las metas previstas.

El caso de Barrancabermeja es similar.

La auditoría sugerida, debe ser realizada por técnicos verdaderos, de amplia experiencia, en el sector. Esa tarea no debe encomendarse a economistas, administradores, abogados y similares, como es costumbre inveterada en Colombia.

Solución del problema de los combustibles: De acuerdo con registros estadísticos (PFC Energy), el costo de producción de petróleo en Colombia, se ubica entre los más caros del planeta. El gerente de Ecopetrol, en 2022 informó que por ajustes de costos y procesos de producción, el costo de producción y refinación en punto de refinería, se redujo a U$16.3/b y U$8.0/b. respectivamente.

Con fundamento en los costos del informe de Ecopetrol, se tiene: Costo de un barril de crudo, más refinación: U$16.30 + U$8.0 = U$24.30/barril. Costo en pesos: $129.000

Volumen de combustible por barril de crudo: 0.685barriles.

Costo directo, galón de combustible en planta nacional: ($129.000/0.685)/42= $4.483/galón de combustible.

Con los costos indirectos, más impuesto global 38%, más costo de transporte, comercialización, utilidad mayoristas y minoristas y otros, suman 68% total. El costo del galón de combustible en surtidor, puede ser de ($4.483/galón)x1.68 =7531/galón, producido en Colombia.

Teniendo en cuanta el volumen de combustible importado, diario y tomando un precio de U$100/barril, se tiene que el combustible importado, cuesta $9.520/galón, al cambio de hoy.

Ese costo del combustible importado, se le aplica el de gravámenes (68%), el galón importado. Con impuestos y transporte y otros en surtidor valdría $16.000/galón.

Si se hace la media, entre el precio del producido por Ecopetrol y el importado, nos dice que el precio en surtidor puede ser de $11.765/galón, sin incluir el combustible Yet.

En consecuencia, si hay alternativas, para reducir el precio del galón de gasolina y ACEPM.

Esos análisis no los esta haciendo el gobierno. Debería hacerlos.

La solución exige responsabilidad, imaginación, capacidad técnica, sentido de honradez y responsabilidad política y social. 09-09-2024

Nota: En un medio informativo, de fecha reciente, se lee:

Producir un galón de gasolina le cuesta a Ecopetrol aproximadamente 90 centavos de dólar; sin embargo, el costo transmitido al público es de 2,40 dólares (precio internacional). A ello se debe sumar el excesivo costo del etanol, que, como se mencionó, se paga a precios superiores a los internacionales.

Buscar: ¿Cuánto le cuesta a Colombia producir un galón de gasolina?

