Colombia, un país hipócrita

"Somos gente racista, clasista y sobre todo egoísta. No es de ahora, esto viene desde nuestros fundadores, que no pensaron en el futuro de nuestro país"

Por: Elisa Valderrama Correa |

agosto 16, 2022

Colombia es un país lleno de diversidad natural y cultural, no importa en dónde nazcas, serás criticado por tu forma de hablar. Somos un país hipócrita, somos una gente hipócrita, pero al momento de ver jugar a la Selección Colombia sí somos un país unido, de resto, nos ahorcamos, nos criticamos y hasta nos amenazamos de muerte porque no se piensa, no se cree y no se sigue la misma corriente política de los demás.

Somos una gente racista, clasista y sobre todo egoísta. Todo esto no apareció con el gobierno de turno. No. Esto viene desde nuestros fundadores, que no se tomaron el tiempo de pensar el futuro de nuestro país. No. Ellos, al parecer querían liberarse de España y empezar hacer un gobierno después, la intención fue noble pero muy ingenua…

Sabemos por la historia que nos enseñan en el colegio que el gobierno de Simón Bolívar fue un gobierno frágil, lleno de intentos de asesinatos porque no se ponían de acuerdo cómo gobernar el territorio que acababan de liberar, todos querían un pedazo del poder y no se ponían de acuerdo porque cada uno tenía una visión de país diferente y aquí vienen mis preguntas:

¿Por qué no lo hablaron antes de liberarnos de España? ¿Por qué no consideraron la opción de ponerse de acuerdo cómo iban a formar un país antes de liberar el territorio de los colonos? ¿Acaso no pensaron bien el legado que iban a dejar impreso en el nuevo territorio? Al parecer nuestros ‘fundadores’ se dejaron llevar por su testosterona y la gloria de la guerra como para pensar en cosas tan fundamentales…

Ahora, llevamos 212 años de un legado que sólo es guerra, sangre, muerte, políticos y entidades corruptas; en donde no se puede ser bueno porque te mandan a matar o te llenan de injurias infundamentadas sólo porque quieres hacer un cambio en este país lleno de hipocresía.

Además, tenemos un legado de racismo, en donde las minorías son segregadas e ignoradas por un Estado machista blanco y regionalista, donde las mujeres, los niños y niñas, las personas no binarias, y las demás minorías sufren discriminación por parte de una gente y un Estado que no quiere salirse de ese legado tan manchado de sangre y discordia.

Colombia es un país que no tiene identidad propia, es diverso como su naturaleza, pero nadie sabe qué es ser colombiano en su totalidad, somos isleños, costeños, vallunos, llaneros, rolos, paisas, amazónicos, pastusos, caleños, tolimenses, pingos, chocuanos, etc., pero somos un país tan fracturado que no nos identificamos como una sola gente, en cambio, nos identificamos como muchas gentes viviendo en un territorio llamado Colombia, al cual solo amamos cuando nos vemos representados en el exterior pero de resto somos como el agua y el aceite: estamos juntos, pero no nos mezclamos.

En Colombia, existe una ley universal que se llama “Si él lo hace, yo también lo puedo hacer” y esta aplica para cualquier tipo de cosas. En este país, la constitución política es como cualquier libro: sólo la sacan cuando la van a citar y luego es olvidada.

Aquí los únicos que conocen la constitución política de Colombia, son los estudiantes de derecho que están cursando semestre, luego, es olvidada por todos, ni siquiera el presidente (quién fuera que sea) y el congreso conocen en fondo la constitución política de Colombia, porque aquí eso no tiene vigencia, la constitución es solo una decoración, con leyes utópicas que solo sirven para ser pasadas por encima por los colombianos.