Colombia Humana y Coalición Colombia: un plan para 8 años

Probablemente esta sea una idea que ya ha atravesado las cabezas de muchos, antes y después de esta primera vuelta. Sin embargo, me permito volverla a plantear, retomando algunas de las ideas que ya había mencionado en otro texto. Allí, reflexionaba sobre el futuro de la CoCo, y llegaba a la conclusión de que era un error mantenerse al margen de la segunda vuelta, pues el neouribismo llegaría para conquistar o colonizar el electorado de derecha light que conquistó Fajardo, y los de izquierda moderada verían en su “neutralidad” una soterrada aceptación de la vuelta al poder de Uribe, cosa que les resultaría imperdonable. También mencionaba lo difícil que tendrían el panorama en las discusiones internas, en tanto el Polo y los verdes necesitarían apoyar a Petro para mantener algo de respetabilidad entre sus bases, pero así estarían poniendo en riesgo la unidad de la coalición. Así que lo que quiero proponer acá es, como lo han dicho muchos, y lo ha insinuado Petro, que la CoCo co-gobierne con Petro y se trace un mapa de acción que facilite y garantice la llegada a la presidencia de un candidato de la coalición en 2022. No necesariamente Fajardo.

Ya se vio que el electorado que suman la CoCo y Petro juntos hace mayoría absoluta. No es un dato menor. La mayoría de los votantes activos en Colombia ha rechazado el uribismo como primera opción de gobierno. En el hipotético caso de que se llegara a un acuerdo para cogobernar el país, estoy seguro que este electorado se incrementaría, pues sus posibilidades de llegar al poder serían muy altas. Sería, en términos electorales, una fórmula vencedora. Se podría argumentar que muchos de los votantes de Fajardo no aceptarían un pacto de ese calibre, en cuanto ven a Petro como un mal aún peor que Uribe (y no vamos a discutir ese disparate acá). Sin embargo, creo que si la Coalición aceptara el pacto unánimemente, y se hiciera cierta pedagogía sobre la repercusión positiva en el país de que se borrara la posibilidad durante ocho años de que Uribe volviera al poder, creo que muchos se tragarían el sapo “humano”. Por otro lado, ya durante la campaña de Fajardo Claudia López habló en repetidas ocasiones de la necesidad de respaldar la candidatura alternativa que pasara a segunda vuelta. Probablemente para no ir en contra de las decisiones de los otros miembros de la coalición no se ha manifestado frente a su postura a segunda vuelta. Espero que se mantenga coherente, por el bien del país y de la misma coalición. También, el mismo Mockus insistió hace un par de meses en la consulta con Petro y De la Calle. Lo que quiero decir es que no resultaría una sorpresa o una incoherencia por parte de la CoCo hacer un pacto de gran calibre con Petro (ya sabemos, además, de las muchas coincidencias entre sus programas).

El otro punto a tratar es cómo mejoraría la imagen de Petro si se hiciera realidad el plan de cogobierno con una fuerza política que lo ha maltratado tanto como la CoCo. Si este líder de plaza pública tiene fama de intransigente, de adicto al poder, de intolerante, realizar un plan de gobierno en donde participen explícitamente fuerzas con quienes se han mantenido relaciones tensas, cambiaría esa impresión. Además, no dejaría sombra de dudas sobre la supuesta intención de Petro de perpetuarse en el poder, en cuanto se garantizaría que la Colombia Humana no participaría en la contienda presidencia de 2022, y se comprometería a apoyar a la CoCo en ese escenario. Las elecciones parlamentarias y regionales de los años intermedios también podrían hacer parte del pacto. Otro punto a favor sería que el rumor de la falta de gobernabilidad de Petro se acallaría, por la mayoría relativa que obtendría en el congreso, como ya el candidato lo había mencionado en una entrevista. La cuestión de la “polarización” también se zanjaría. Incluso, el tono de pelionero de Petro se vería muy atemperado si a su equipo se sumaran personas que han sabido colocarse frente a la opinión pública como centristas, verbigracia De la Calle o el mismo Fajardo.

Esta opción creo que podría ser una solución al garrafal error que cometieron los candidatos de ponerse de acuerdo y realizar una consulta. En el pacto, como se hubiera hecho en la consulta, se podría incluir a De la Calle. La debacle del liberalismo gavirista daría un impulso a la posibilidad de tener al arquitecto de la paz gobernando, en cuanto las bases liberales respirarían de nuevo. La coalición y el liberalismo de la paz aún tienen posibilidades de hacer gobierno, de no hundirse en la historia de lo que pudo haber sido y no fue. Y Petro también.

Imaginar 8 años de un gobierno integrado por fuerzas alternativas, por fin definidas a tener el poder, a dejar de lado a los corruptos —que por fin se unen a un solo candidato—, a realizar planes en donde la educación, la transparencia y el medio ambiente dejen de ser temas de campaña para convertirse en verdaderos intereses del gobierno, esos 8 años creo que pueden entusiasmar a todo el que no sea uribista recalcitrante. Pueden ser en realidad el primer gran paso para una Colombia verdaderamente nueva.

Es cierto que Petro ya se lo propuso a Fajardo, y no le agarró la caña. ¿Y si se lo propone a Claudia López? Y si ya todo esto ha sido pensando, dicho, propuesto, y no ha sido posible, pues entonces hay que decir que soñar no cuesta nada.

