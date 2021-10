Cobrar 250 mil pesos por un show de Marbelle: el abuso de Luisa Fernanda W y Pipe Bueno

.Publicidad.

Solo a casi dos meses de inaugurar su restaurante Rancho MX, Luisa Fernanda W y Pipe Bueno no hacen nada más que recibir a diferentes cantantes cada semana en su tarima. Ahora, ambos, no se rindieron a los encantos de la estrella de MasterChef Celebrity y la invitaron a formar parte de sus artistas de lujo.

Las redes sociales del restaurante fueron las encargadas de anunciar el evento, además de una valla publicitaria a las afueras del lugar. El próximo 28 de octubre Marbelle se subirá a la tarima del espacio mexicano; con dos etapas de venta, y teniendo solo tres localidades disponibles en taquilla, la boleta más económica es de 180 mil pesos, y la más cara llega hasta los 250 mil pesos.

Lo preocupante para muchos es que el valor de la boleta puede ser un poco excesivo teniendo en cuenta que no incluye ningún consumo el lugar. Muchos también saben que los precios, y más para una fiesta y evento de ese nivel, no son económicos y hacen la diferencia en una noche. Tan solo la llegada muchos podrían considerarla, puesto que queda retirado de la ciudad y no es asequible para todos.

