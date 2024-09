Cirque Alfonse, de Canadá, llega con 'Animal', como parte de los espectáculos de Teatro Verde

Por: Ma. Antonia Ramírez |

septiembre 10, 2024

Este es un espacio de expresión libre e independiente que refleja exclusivamente los puntos de vista de los autores y no compromete el pensamiento ni la opinión de Las2orillas.

.Publicidad.

Como parte de la programación de Teatro Verde, la apuesta de sostenibilidad que tiene el Teatro Mayor Julio Mario Santo Domingo con el Grupo Energía Bogotá, se presentará el montaje circense ‘Animal’, un espectáculo acrobático y teatral de la compañía canadiense Cirque Alfonse.

Una exploración de la vida rural norteamericana a través del circo

..Publicidad..

‘Animal’ es una obra en la que la música funk y soul tradicional de Norteamérica se une con el talento acrobático de una de las compañías de circo más importantes de Canadá: el Cirque Alfonse. Esta agrupación, originaria de la provincia de Quebec, llegará al Teatro Mayor Julio Mario Santo Domingo para presentar esta obra en cuatro funciones: el jueves 12 y viernes 13 de septiembre a las 8 p.m., y el sábado 14 y domingo 15 de septiembre a las 5 p.m.

...Publicidad...

La obra, que cuenta con la dirección de Julie Carabinier-Lépine y Antoine Carabinier-Lépine, parte de las historias fantásticas sobre la vida rural y lleva a la audiencia a un viaje para descubrir un mundo reinventado sobre la agricultura, en donde las técnicas del circo, la música en vivo, la danza y el teatro se unen en un espectáculo que apela a la sensibilidad a través de un estilo único, que la compañía describe como “funk agricultor”.

....Publicidad....

Cirque Alfonse fue creada en 2005 por un grupo de artistas escénicos y acróbatas profesionales graduados del École Nationale de Cirque de Montréal, en Canadá, quienes tenían la experiencia de trabajar en algunas de las compañías de nouveau cirque más relevantes del mundo. Sus trabajos se han caracterizado por rescatar el folclor tradicional de Quebec, de donde son originarios. La compañía tuvo su primera presentación en Suramérica en enero de 2020, cuando presentó el espectáculo ‘Tabarnak’ en el Teatro Mayor Julio Mario Santo Domingo.

La creación y la gira de ‘Animal’ es posible gracias al apoyo financiero del Conseil des Arts et des Lettres du Quebec y el Canada Council for the Arts.

Entradas desde 50.000 pesos.

Sobre Teatro Verde

Teatro Verde es una iniciativa del Teatro Mayor Julio Mario Santo Domingo, con el apoyo del Grupo Energía Bogotá, que, en línea con los Objetivos de Desarrollo Sostenible propuestos por la Organización de las Naciones Unidas, busca transformar al Teatro Mayor en el primer Teatro Verde de Colombia, lo que implica consolidar una gestión consciente y responsable con el medioambiente.

Para lograrlo, desde 2022 se definió una estrategia y un plan de acción a diez años con acciones a corto, mediano y largo plazo, con el propósito de realizar una gestión ecoeficiente y sostenible de los recursos, y de invitar a la toma de conciencia y a la práctica de hábitos de consumo responsables.

Uno de los componentes de esta iniciativa se refleja en la programación artística del Teatro Mayor. En 2024 se incluyeron seis espectáculos que llevan a reflexionar sobre el cuidado ambiental: ‘Solus amor’, una presentación circense de la compañía húngara Recirquel; ‘Mina//Mata’, una obra teatral del Teatro Tierra y la Casa del Teatro de Medellín; ‘Mundear: prácticas para ser mundo’, de la artista multidisciplinar colomboalemana Jenny Ocampo; el concierto ‘Un canto a la Tierra y a la vida’, del Grupo Putumayo y la Fundación Nacional Batuta; ; ‘Animal’, del circo canadiense Cirque Alfonse, y ‘Third Practice’, de la compañía de danza finlandesa Tero Saarinen.

Más información de la temporada 2024 del Teatro Mayor en:

https://www.teatromayor.org/es/temporada/2024