Cinco bancos con tarjetas de crédito sin cuota de manejo que no le cobran plata de más

Dentro de las múltiples opciones que tienen los colombianos para financiar sus compras, las tarjetas de crédito son de las más apetecidas. Estos plásticos son una salida sencilla para aquellos que requieren un préstamo rápido, pues no requieren tanto papeleo y, en muchos casos, su aprobación solo toma algunas horas. Sin embargo, dependiendo de los bancos, algunas tarjetas pueden tener mejores beneficios que otras, sobre todo aquellas tarjetas de crédito sin cuota de manejo, un plus más que necesario.

Como es sabido, algunas entidades financieras cobran un dinero extra por el simple hecho de tener la tarjeta. Algunas lo hacen mientras se haga uso del plástico y otras, aun cuando no se utiliza, mantienen el cobro. Sin embargo, en el país hay varios bancos que no cuentan con este excedente y que, además de los intereses que piden por hacer el préstamo, no le exigen más dinero. Estos son 5 bancos que tienen esta interesante opción.

La mayoría de los bancos terminaron el 2024 con tasas de interés inferiores al 30% efectivo anual. Foto: Canva

Tarjetas de crédito que no cobran la cuota de manejo

Nu: el banco de David Vélez ha sabido abrirse espacio entre las entidades financieras predilectas por los colombianos. En el caso de su tarjeta de crédito, además de tener la opción de ser totalmente digital, no tiene cobro de manejo y tiene un interés anual del 26,2%. RappiPay: la plataforma de envíos cuenta con su propia tarjeta de crédito llamada RappiCard. Con ella no solo no se paga el manejo, sino que se puede tener hasta el 4% en dinero real por Rappi, siendo Rappi pro black. Finandina: la entidad ofrece 3 tipos de tarjeta y todas son con $0 cuota de manejo. Existen la opción digital, para comprar por internet, o las opciones físicas, conocidas como Visa Clásica o Visa Oro. Davivienda: su tarjeta de crédito G-Zero, no solo tiene $0 cuota de manejo, sino que devuelve el 1% de compras en restaurantes plataformas, y cashback que se abona a la deuda del mismo plástico. Bancolombia: su tarjeta Libre American Express no tiene cuota de manejo y ofrece beneficios como descuentos del 30% en restaurantes seleccionados en Cali, Medellín y Bogotá.

