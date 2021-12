Cifras de violencia de género en Colombia (a propósito del caso de la tenista china)

Por: Sacha Garcia |

diciembre 06, 2021

Este es un espacio de expresión libre e independiente que refleja exclusivamente los puntos de vista de los autores y no compromete el pensamiento ni la opinión de Las2Orillas.

.Publicidad.

Como se mencionaba en el New York Times hace unos días “La estrella china del tenis desapareció de la escena pública durante semanas después de acusar a un alto dirigente chino de agresión sexual, lo que provocó un coro mundial de preocupación por su seguridad”.

En la publicación mencionan que la tenista acusó a Zhang Gaoli, de 75 años, ex viceprimer ministro, de invitarla a su casa hace unos tres años y coaccionarla para que mantuviera relaciones sexuales. “Aquella tarde no di mi consentimiento”, escribió. “Estuve llorando todo el tiempo”.

-Publicidad.-

Y lo peor es que estos casos abundan pero no solo en China, revisemos un poco lo que tiene que vivir las mujeres a nivel mundial tomado de ONU Mujeres – Entidad de las Naciones Unidas para la Igualdad de Género y el Empoderamiento de las Mujeres Colombia:

• De acuerdo con el Global Study on Homicide 2018, se estima que de las 87.000 mujeres que fueron asesinadas globalmente en 2017, más de la mitad (50.000 - 58 %) fueron asesinadas por sus parejas o miembros familiares.

Publicidad.

• Lo que quiere decir que 137 mujeres alrededor del mundo son asesinadas a diario por un miembro de su familia.

• Más de un tercio (30.000) de las mujeres asesinadas en el 2017 fueron exterminadas por su actual o expareja

• En Colombia, de acuerdo con el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses – INMLCF, durante el 2018 fueron asesinadas 960 mujeres en el país, el 32% de esos asesinatos ocurrieron en el espacio privado (314) y al menos el 13% de estas mujeres fue presuntamente asesinadas por su pareja o expareja (132), por la circunstancia del hecho 73 casos han sido calificados por el INMLCF como Feminicidios”

Esto es espelúznate, los hombres somos la especie de la tierra mas destructiva que existe, y lo peor, somos los asesinos de las madres de nuestros hijos, lo que pone a los hombres en especie con psicosis, que hace referencia a un estado mental descrito como una pérdida de contacto con la realidad.

Pero por qué en el caso de Peng Shuai se da tanta importancia y no se menciona esto además, pues por la misma razón que en los periódicos colombianos puede llenar paginas enteras con la muerte de una persona que corta el pelo, pero nunca se menciona que:

• Cada hora 3,1 mujeres fueron víctimas de sus compañeros sentimentales.

• Por otra parte, en el país se practicaron 18.054 exámenes médico-legales por presuntos delitos sexuales, de los cuales el 85,6% fueron realizados a mujeres, adolescentes y niñas (15.470).

• Es decir, que en 2020, cada 24 horas 51,5 niñas y adolescentes fueron víctimas de violencia sexual.

• Este año, Antioquia es el departamento con más asesinatos por género según el Boletín Mensual “Vivas nos Queremos” del Observatorio de Feminicidios (con corte al 31 de octubre).

Solamente en Medellín se han registrado 22 feminicidios. Conozca las cifras del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer”

Si la sociedad no empieza a transformar sus entornos cercanos que son los hogares y las personas que habitan en ella, y es que los datos lo respaldan, los hombres en los hogares no realizan: servicio doméstico y de cuidado al propio hogar que incluye como tareas el suministro de alimentos, mantenimiento de vestuario, limpieza, mantenimiento general, compras y administración del hogar, actividades con menores de 5 años, apoyo a personas del hogar, cuidado físico a personas del hogar por lo que el titular “En la pandemia aumentó el trabajo no remunerado de las mujeres del país”.

Por lo tanto, si queremos un cambio social debemos comprometer todes en el hogar y si no lo hacemos desde nuestro entorno cercano, esta especie que esta en nuestros hogares nos llevará a sexta “extinción masiva” ´por eso ser feminista es un tema de preservación no de política.