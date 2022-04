Chile: rechazo a la nueva Constitución y caída de la popularidad de Boric

.Publicidad.

Este martes el Gobierno del Gabriel Boric anunció que Chile votará la nueva Constitución el próximo 4 de septiembre. Un anuncio que llegó acompañado de la victoria del "no" a la nueva Carta Magna en un sondeo semanal, y sobre lo que Boric aseguró modificará "lo que sea necesario" para que la nueva Constitución salga adelante.

Y es que la nueva encuesta semanal de la encuestadora Cadem, publicada el lunes, trajo malas noticias para el flamante presidente Gabriel Boric y para los miembros de la Convención Constituyente.

-Publicidad.-

El rechazo a la nueva Constitución, que todos los mayores de 18 años deberán votar de obligatoriamente el próximo 4 de septiembre, se situó en torno al 46% y superó por primera vez el índice de apoyo, que alcanza el 40%.

"Los sondeos de opinión (...) son preocupantes y son un llamado de atención para todos los que confiamos en este proceso constituyente y los que creemos que es necesario", dijo el presidente Boric desde Argentina, donde se ha desplazado en su primera salida presidencial del país.

Publicidad.

Para Boric la propuesta de Constitución es una de sus promesas electorales y es crucial durante su mandato, algo que -en sus propias palabras- concibe como "un punto de encuentro para los chilenos".

El proceso constitucional en Chile

La actual Constitución de Chile es la heredada de la época de Augusto Pinochet, dictador que gobernó el país 1973 y 1990, y muchos expertos opinan que esta es la fuente de la profunda desigualdad por su fuerte corte neoliberal.

En esta línea, el proceso constituyente nació tras las protestas -o despertar social- de Chile de 2019, desencadenadas por la subida del precio de los boletos del metro; pero que arrastraban un gran descontento por la desigualdad en el país.

En un histórico plebiscito en octubre de 2020, casi un 80 % de los chilenos se mostró a favor de cambiar la Constitución y en mayo del año siguiente se eligió en las urnas a los 155 miembros de la Convención Constituyente, encargada de redactar el documento, de tendencia progresista y con un gran número de ciudadanos independientes.

El organismo también es paritario entre hombres y mujeres y tiene 17 escaños reservados para los pueblos indígenas.

La nueva Constitución tiene una voluntad deliberada de acabar con la herencia de la dictadura y por eso es tan importante para el actual Ejecutivo de izquierda. De hecho, la fecha propuesta para su votación es un "guiño" al expresidente socialista Salvador Allende, que ascendió al poder el 4 de septiembre de 1970 y fue derrocado en el golpe de Estado de Pinochet, en el 1973 -cuando también fue asesinado-.

La nueva propuesta cambia profundamente el entramado constitucional vigente y las instituciones chilenas. Motivo por el que ha generado cierto sentimiento de distanciamiento entre los que redactan la Carta Magna y un sector de la población, especialmente los identificados con la derecha.

Algunos incluso acusan de que algunas de las normas ya redactadas se han llevado a cabo sin el respaldo de la mayoría de los miembros de la Convención, algo que desmentido por la propia institución.

¡Feliz lunes! Hoy te queremos contar que ya hay 155 artículos en la propuesta constitucional. Ellos se desglosan en 259 normas o incisos que se votaron en el Pleno y en promedio hay... 🥁🥁 ¡79% de apoyo de la Convención! Revisa los detalles en la tabla de @contexto_cl 👇 pic.twitter.com/g9XEYbhLho — ContextoFactual (@ContextoFactual) April 4, 2022

No obstante, el presidente Boric también se ha mostrado crítico con el proceso e incluso reconoció haber conversado con gente que en el plebiscito de 2020 votó a favor de iniciar el proceso constituyente "y que hoy tiene dudas".

"Esas dudas no pueden ser sencillamente ignoradas. La discusión no es solamente comunicacional, no se le puede echar solamente la culpa a lo externo, también hay responsabilidades de quienes creemos en el proceso. Y mi llamado es buscar la mayor transversalidad y amplitud posible para construir una Constitución que sea un punto de encuentro", sostuvo el mandatario.

No obstante, a pesar de que ha perdido popularidad en los últimos meses debido a disputas internas y varios escándalos en torno a constituyentes ligados a las protestas sociales de 2019, la Convención Constituyente de Chile sigue siendo uno de los organismos mejor valorados del país.

La caída de la popularidad de Gabriel Boric

Menos de un mes tras haber jurado el cargo, las encuestas también muestran que la popularidad de Boric ha caído. Actualmente, su nivel de desaprobación ha pasado del 20 % al 35 %, en los últimos 15 días; mientras que su aprobación se ubicó en torno al 45 % -cinco puntos menos que cuando juramentó el cargo el 11 de marzo-.

Y es que, a pesar de las grandes expectativas con su llegada, el panorama político y social que ha acogido Boric sigue siendo muy complejo. Algo por lo que los expertos opinan que su valoración fluctuará con frecuencia, tanto positiva como negativa.

Entre los retos que enfrenta figuran el conflicto con los indígenas mapuches en la Macrozona Sur, la crisis migratoria en el norte del país, la recesión económica acentuada por la pandemia o la inflación.

No obstante, las expectativas de que el mandatario de izquierda cumpla con reformas al sistema de pensiones, al tributario y salud -entre otras- que prometió durante su campaña siguen siendo muy altas entre la población.

Te puede interesar: