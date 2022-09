Con gran fiesta se despide el Director de la Justicia Penal Militar dejando heredero

.Publicidad.

Si algo le gusta al exfiscal Fabio Espitia Garzón son las celebraciones de alto turmequé y los viajes a lugares exclusivo y exóticos, así fue como su nombre se hizo famoso en febrero de 2020. Pocas semanas antes de entregarle el cargo de Fiscal General de la Nación a Francisco Barbosa, Fabio Espitia viajó con su novia Claudia Ximena Motta al Parque Natural de Chiribiquete en el avión privado Leatjet-60, propiedad de la Fiscalía. El paseo tenía varias irregularidades: visitar los milenarios petroglifos con grabados en sus piedras está prohibido a turistas y tampoco se puede usar el avión de la Fiscalía para viajes personales.

Por estos días su infatigable smoking tendrá una nueva velada cuando en la noche del viernes 2 de septiembre lo luzca para honrar el nombramiento de su sucesor, el general Marco Aurelio Bolívar en la dirección de la Justicia Penal Militar y Policial (JPM). La celebración será en el Club de Oficiales en la Avenida Boyacá con 142 en Bogotá y arrancará a las 6 de la tarde. La austeridad es la única que no está invitada a sentarse en las 21 mesas en donde 336 invitados, la mayoría oficiales y funcionarios de la Policía, asistirán a la rumba con el derecho de llevar pareja. La única restricción que tendrán será solo al final de la noche cuando se sometan a una prueba de alcoholemia y el que salga positivo no podrá conducir y deberá llamar conductor elegido.

El menú no podría ser más exquisito: la entrada es un ceviche peruano de pescado blanco en brunoise con jengibre y brandy, el plato fuerte es un lomo de carne horneado con especias, queso holandés y tocineta. El postre un bizcochuelo Milky Way.

En las 13 páginas que contiene la carta de invitación mandada hacer por el general Bolívar y enviada hace semanas, se detalla el itinerario de una noche que se encenderá a las 7:05 pm con el himno nacional y entre sus puntos fuertes no excluye el autobombo que se dará el general Bolívar al dar un discurso de diez minutos donde agradecerá haber sido elegido director de la Justicia Penal Militar y Policial, superando a candidatos con más experiencia y trayectoria como la mayor general María Paulina Leguizamón con 35 años de carrera en el Ejército.

Antes de dejar la presidencia, Iván Duque lo escogió como uno de los funcionarios que dejó atornillado en la influyente Justicia Penal Militar y Policial. Al general Bolívar no le sobran cualidades, pero si amistades influyentes como la del exfiscal Espitia quien fue su jefe desde abril de 2021 mientras él era vicepresidente del Tribunal Penal Militar y a quien sirvió de manera incondicional hasta el punto de ser considerado ‘su carga maletas profesional’, como afirman fuentes adentro de la institución. Muchos se cuestionaron las razones por las que Bolívar le asignó a Espitia un robusto esquema de seguridad, un pequeño ejército compuesto de Toyotas y hombres armados hasta los dientes que rivalizaba con la del mismo presidente.

Todo está tejido para que el director Marco Aurelio Bolívar se siente como en casa y esté rodeado de su círculo de confianza. En su fiesta no dejó nada al azar, por eso contrató un jefe de ceremonia que hizo este cuidadoso montaje, mesa por mesa, para ubicar a los asistentes. No está especificado quienes serán los acompañantes del protagonista de la noche, Marco Aurelio Bolívar, que se sentarán en la mesa número uno, pero se decanta que brindará toda la noche con el exfiscal Espitia.

En la segunda mesa, se sentará al Coronel José Abraham López Parada y el Subcomisario de Policía, Rubén Darío Zuñiga Piamba, grandes amigos del general Bolívar a quienes les pidió que se tomarán el micrófono para hacerle unas palabras de honor. Esta es el mapa en el que estará distribuida las mesas:

Por supuesto, en la cena no podían faltar el saxofonista que será el aperitivo de una rumba que estará a cargo de la orquesta de la Policía Fiscal y Aduanera y que se extenderá durante cuatro horas desde las 10:00 pm hasta las 2:00 am. Aún no se ha descartado el after party.

Como si fuera una entrega de premios en el Teatro Dolby donde se entregan cada año los Oscar el stand para fotografías ya está montado, por supuesto, el general Bolívar estará ubicado en primera fila en la mitad de todos los oficiales y funcionarios. La primera fotografía será con ellos y la segunda fotografía con los acompañantes quienes se ubicarán a su costado izquierdo. Lo único que no es gratis son las fotos cada una cuesta 25 mil pesos.

La especial invitación a la celebración del general Marco Aurelio Bolívar en la dirección de la Justicia Penal Militar:



