Cerati pensaba que 'Los caminos de la vida' era argentina y un colombiano tuvo que bajarlo de esa nube

.Publicidad.

Muchos saben que Gustavo Cerati sufrió su accidente cardiovascular (ACV) cuando estaba en Caracas, durante una gira, a pocas horas de haberse presentado en Bogotá. Esa noche había sido un éxito, Julio Correal había organizado el concierto y ahora también tenía que armar la farra, para colmo, el ingeniero de sonido, un hombre de apellido Taborda, estaba de cumpleaños.

La fiesta la armarían en el Hotel Dann Carlton, donde estaban hospedados, y mientras se dirigían en una van hacia ese lugar, a Cerati se le ocurrió que sería buena idea llevar una parranda vallenata para el cumpleañero. Así que el primer grupo de músicos de este género de acordeones que vieron en las calles, lo treparon al vehículo, para que se fuera con ellos.

..Publicidad..

Naturalmente, el hotel no quería perturbar a los visitantes; pero Correal no podía quedarle mal al cantante de la banda más grande que ha dado el rock latinoamericano, así que negoció con la empleada y pudo lograr un acuerdo. Todo estaba listo para festejar a lo grande.

...Publicidad...

Una de las primeras canciones que cantaron fue “Los caminos de la vida”, de Los Diablitos y compuesta por Omar Geles. Gustavo Cerati pensó que era un cover de otra versión del tema que es muy popular en Argentina, así que al escucharla exclamó: “!Ah, mirá, la canción de Los Fabulosos, boludo!”.

....Publicidad....

Fue Julio Correal quien tuvo que bajarlo de esa nube y explicarle que "Los caminos de la vida" era uno de los vallenatos colombianos más famosos.

| Le puede interesar: El día que Cerati fue telonero de Rikarena en Colombia

¿Por qué Cerati pensó que “Los caminos de la vida” de Omar Geles la había hecho un argentino?

Los Fabulosos Cadillacs es una de las bandas más grandes del rock argentino y, tanto ellos, como su cantante Vicentico, se han destacado por cantar canciones propias y versionar temas de otros artistas. No sólo de rock, sino también de géneros como la salsa, la cumbia o el bolero.

Cuando Vicentico publicó en 2002 su segundo álbum Los Rayos, eligió hacer una versión en cumbia argentina del clásico de Omar Geles, que terminó convirtiéndose en la más famosa de todas las grabaciones del exintegrante de Los Diablitos. Por lo menos, de las que se publicaron afuera de Colombia.

Los Fabulosos Cadillacs también han versionado canciones como "Desapariciones" de Rubén Bládes, "Strawberry Fields Forever" de The Beatles y "Miss you" de The Rolling Stones. Un músico que participó brevemente en los shows en vivo de la banda, luego de una estadía en Colombia, decidió montar "Recostada en la cama", la canción que llevó a la fama a Pipe Bueno.

Esta historia es fantastica!!! https://t.co/zZvVdJjTG7 — julio correal (@jucorreal) September 5, 2021

Además, hay muchas canciones que son famosas en países de climas tropicales que no son tan conocidas en sus versiones originales en tierras australes.

Por ejemplo, “La ventanita”, conocida aquí por Sergio Vargas, allá es famosa por las versiones de Grupo Sombras y su cantante Daniel Agostini; así como “Amores como el nuestro” de Jerry Rivera, allá fue popularizada por una banda llamada Los Charros.