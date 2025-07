Celsia sigue con su plan de los 1000 megavatios con energía limpia, pero no en La Guajira

Anuncios.

Celsia, con su presidente Ricardo Sierra, desea encontrar una manera de salir de sus proyectos en La Guajira. La empresa por meses intentó materializar los parques eólicos Acacia y Camelias; no obstante, aún no ha visto una manera de estructurar un cronograma serio de construcción. No poder contar con todas las licencias ha sido un freno importante.



Por otra parte, desde febrero de 2024 Celsia estaba considerando vender sus propiedades en La Guajira y mudar parte de sus operaciones a Perú. En el país vecino la organización en seis meses logró construir el parque eólico Caravelí, que cuenta con una infraestructura capaz de producir 218 megavatios.

En miras de poder recuperar la inversión en La Guajira, Celsia tocó puertas en Ecopetrol y el Gobierno Nacional, el sector público si tendría el musculo financiero y las maneras de superar las barreras. Los particulares no han mostrado mayor interés, un efecto, de las múltiples trabas existentes. En respuesta a las dudas Celsia, que hace parte del grupo Argos, muestra el camino recorrido.

Según sus empleados de Celsia en La Guajira ya varias fases de diseño y planeación estarían acabadas y el próximo contratista no partiría de ceros, más bien llegaría a la fase de construcción. En esa misma línea Celsia señala el avance en la línea de transmisión Colectora, que según los planes debería estar lista en agosto de 2026.

.Anuncios.

No solo Celsia tiene intenciones de abandonar sus parques eólicos otra organización con deseos de abandonar La Guajira es la italiana Enel; sin embargo, de los tres parques en La Guajira solo uno, Windpeshi, alcanzó una propuesta seria.

A pesar de buscar salir de los parques eólicos de Celsia en La Guajira, Celsia quiere llegar por otro lado a 1.000 megavatios al 2027 en el país. Por ahora, consiguieron llegar a 339 megavatios en operación tienen otros 300 en construcción. A la producción se podría sumar la capacidad adquirida por haber comprado el portafolio de Mainstream Renewable Power con lo cual la probabilidad de alcanzar la meta se acerca.

Le puede interesar: Celsia tiró la toalla y se va de La Guajira