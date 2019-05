Caso Santrich, momento de ‘alto voltaje’ para el país

Este viernes al mediodía, ‘Jesús Santrich’ se hirió los brazos con una navaja en su celda de la cárcel de La Picota en Bogotá. Al parecer se cortó como protesta por la versión según la cual se estaba planeando su extradición inmediata a los Estados Unidos, y esta sería ordenada por el presidente Duque en el marco de una declaración de conmoción interior.

Sin embargo, la Secretaria Jurídica de la Presidencia, Clara María González, le ha manifestado a varias fuentes confiables que no habrá Estado de Conmoción Interior. Y agrega que el Presidente Duque es respetuoso del Estado de Derecho.

El Tribunal de Bogotá decidió sobre Habeas Corpus de Santrich ordenando libertad inmediata.

Este viernes, después de que la Jurisdicción Especial para la Paz JEP, aplicara la garantía de no extradición a Seuxis Paucias Hernández, porque las pruebas no permitieron evaluar la conducta ni establecer la fecha precisa de su realización, y en ese sentido ordenó a la Fiscalía General disponer libertad inmediata para Paucias Hernández, la situación de Paucias, conocido como Jesús Santrich, es de alta tensión.

Apenas unas horas después del anuncio realizado por la JEP, se vino la renuncia del Fiscal General, Néstor Humberto Martínez, en un episodio que causó indignación en unos sectores de la opinión y de la política nacional y euforia en otros.

“Este desafío al orden jurídico no puede ser refrendado por el suscrito. Mi conciencia y mi devoción por el Estado de Derecho me lo impiden. Por ello he presentado renuncia irrevocable al cargo de Fiscal General de la Nación”, indicó Martínez en una rueda de prensa en Bogotá.

El país esperaba la reacción del presidente Iván Duque Márquez. Y en horas de la noche del miércoles, Duque manifestó estar indignado por la decisión de la JEP y su mensaje fue en sentido contrario al fallo del Tribunal:

«Nuestro país no cohabitará con el narcotráfico, que representa perturbación del orden público, que amenaza estabilidad institucional. El debilitamiento de herramientas como la extradición es una amenaza que vamos a enfrentar con todas las opciones que nos brinda la Constitución.»

Por el momento, el país sigue en un estado de crispación y polarización que, definitivamente, no es conveniente.

El director de Pares, León Valencia, indicó al respecto: «El país, sus instituciones, los partidos, las organizaciones sociales, las iglesias, los medios de comunicación deben rechazar cualquier aventura del Uribismo para romper el hilo constitucional.»