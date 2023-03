Los tres equipos que se están peleando por Yaser Asprilla; Envigado recibiría un platal

Para nadie es un secreto que Yaser Asprilla es considerado como uno de los prospectos a futuro en el futbol colombiano. Con tan solo 19 años, el delantero de la selección Colombia ya está viviendo su sueño europeo en el Watford de Inglaterra, equipo donde ha tenido algunas buenas actuaciones. Sin embargo, el futbolista no ha podido volver a brillar desde su lesión; pero eso no es obstáculo para que otros clubes pongan el ojo en su talento y quieran ficharlo. Y es que los últimos rumores aseguran que el Porto quiere al extremo, pero también el Sporting y el Benfica.

Según se ha podido conocer en portales especializados del futbol portugués, los tres grandes de la Primeira liga están buscando alternativas para el ataque de sus respectivas plantillas; y el perfil de Yaser Asprilla es idóneo para lo que necesitan. Por un lado, el Porto fue el primer equipo en mostrar interés en el joven jugador de la selección Colombia; pero tanto el Sporting de Lisboa como el Benfica, también necesitan sangre fresca que le de dinamismo a sus planteles.

🚨#EXCL | Sporting CP, FC Porto and SL Benfica scouts are monitoring the development of Watford FC's 19-year-old Colombian player Yasser Asprilla.🇨🇴

🟢#SportingCP🔵#FCPorto🔴#SLBenfica pic.twitter.com/nahgWAWJ7S

— Ekrem KONUR (@Ekremkonur) March 30, 2023