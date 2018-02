Cartageneros, la culpa es nuestra

Si bien es cierto Cartagena es una muy buena plaza para el negocio inmobiliario, este estuvo en auge y el crecimiento era evidente para el 2018, pasaron cosas que no debieron suceder, tanto a nivel local como a nivel nacional. El edificio Blas de Lezo II, construido en el sector plan 400 del popular barrio Blas de Lezo, fue la bomba que detonó y despertó a las autoridades nacionales. ¡Sí, las autoridades nacionales!, ya que las autoridades locales parecen ser cómplices del mismo sistema politiquero que ha dominado a Cartagena durante décadas. Da la impresión de que los curadores, la Secretaría de Planeación, los inspectores de policía, la oficina de control urbano y los alcaldes de las localidades, encargados de vigilar el cumplimiento de las licencias, se han hecho los de la vista gorda ante tantas irregularidades de la construcción.

Las autoridades locales persiguen a las víctimas y no a los victimarios. Imagínese las familias que han ahorrado toda la vida para comprar su vivienda propia —las deudas con las entidades bancarias, los trámites, sus sueños y el tiempo—para que de un día a otro vengan las autoridades, las mismas que permitieron este desastre de desarrollo urbano y son cómplices de las mafias constructoras que han levantado edificios sin estudio de suelo, sin análisis estructural, sin planos arquitectónicos, a sacarlos. Eso es una injusticia y un subsidio por 6 meses no va a arreglar la situación.

Publicidad

La culpa es nuestra ciudadanos cartageneros. Por votar tan mal durante años, los politiqueros han hecho con nosotros lo que se les viene en gana. La corrupción es rampante, todo tiene que ser con palancas y padrinos políticos para conseguir un trabajo, además la compra de votos es evidente en los barrios más humildes de Cartagena. Todo esto trae consecuencias desfavorables para la ciudad, nos hemos arrodillado ante ellos. Los pocos líderes que existen también se corrompen. La decadencia de esta ciudad es evidente, no se sabe para dónde va, no existe actualmente un capitán que dirija este barco, el actual alcalde que ha sido enviado por el presidente Juan Manuel Santos no es más que uno de los mismos con las mismas, es evidente, en los meses que ha estado solo decreta contra la gente más humilde.

En esta época electoral estudie muy bien su candidato, investigue su pasado, sus amigos, quién financia su campaña, etc. Indague todo porque es nuestra responsabilidad como ciudadanos. Recuerde que en nuestra ciudad Cartagena los casos de corrupción son abundantes y han sido por los mismos con las mismas, ellos han cambiado su sonrisa, su perfil, sus supuestas ganas por cambiar la ciudad y hacerla prospera, pero la realidad es otra, se lo han robado todo. Pareciera que se llevaran el futuro y nosotros hemos sido cómplice de esta situación, eso lo tenemos que aceptar, es el primer paso para crear una indignación local y nacional.

Si encuentras un error de sintaxis, redacción u ortográfico en el artículo, selecciónalo y presiona Shift + Enter o haz clic acá para informarnos. ¡Muchas gracias!