Nota ciudadana Caricatura: La partida de Yeison puso a todo el mundo a beber Tras la trágica muerte de Yeison Jiménez las ventas de aguardiente se dispararon entre seguidores, e incluso surgió polémica por botellas con su imagen Por: Eduard López | enero 29, 2026 Este es un espacio de expresión libre e independiente que refleja exclusivamente los puntos de vista de los autores y no compromete el pensamiento ni la opinión de Las2orillas. También le puede interesar: ¿El decreto de emergencia económica de Petro es la salvación que nadie ve o la condena que todos temen? Compártelo Anuncios. Anuncios. Anuncios. Anuncios.. Etiquetas: caricatura, Muerte de Yeison Jiménez, Yeison Jiménez 0