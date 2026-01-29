Así le siguen el paso a Petro, la estrategia fallida de una oposición sin rumbo ni altura

Por: Germán Peña Córdoba |

enero 29, 2026

Sigue la lloratón y seguirá por los meses siguientes tratando de justificar lo injustificable. El presidente Gustavo Petro les marca la agenda a sus enemigos y ellos “chupan rueda”. Debería decir adversarios, que es el término correcto en una democracia; pero la degradación política es tal que no se trata de adversarios ideológicos, sino de enemigos acérrimos. Lo que llamamos espuriamente “oposición” no es más que una caterva de individuos llenos de rabia, envalentonados chisgarabís, cegados y obnubilados con una clara disonancia cognitiva.

Hay que ver a la representante Lina Garrido, o al tal JP, o a Miguel Polo Polo, un mulatón infantil que avergüenza. Es una verdadera pena lo que allí sucede. Cuando observo lo anterior, me doy cuenta de lo mal que nos encontramos a nivel de opositores. ¡Ánima bendita! (diría mi abuela Petrona Oliveros), de un Gilberto Álzate Avendaño, un Belisario Betancourt Cuartas o incluso un Roberto Gerlein o un Fabio Valencia Cossio, todos ellos dirigentes conservadores que no fueron santos de mi devoción, pero que, a pesar de su postura contraria, le daban altura al debate político.

A la llamada “oposición”, con su lenguaje escatológico y excremental, le toca permanentemente aplicar un término ciclístico que se les escuchaba a los antiguos narradores de ciclismo: “chupar rueda”. Le toca a la oposición ir atrás, chupando rueda, mientras el líder de la carrera avanza. Esta metáfora, derivada de lo coloquial y que en lenguaje vernáculo significa que el ciclista que va adelante en la carrera obliga a los de abajo a seguirle el paso, describe bien la situación. Los ciclistas que van detrás tratan inútilmente de superar al líder, pero difícilmente cumplen su cometido.

Petro es el líder de la carrera y les impone el paso a sus opositores

Gustavo Petro hábilmente se apodera de la agenda noticiosa y no les queda otra cosa que tratar inútilmente de desconocer golpes tangibles como el de ayer, 7 de enero, y tratar de asimilarlos con mentiras y falsedades. La movilización de ayer en toda Colombia fue apoteósica: con solo dos días de su anuncio movió el sentimiento chauvinista de los sectores sociales, altamente heridos por la imprudencia de algunos medios de comunicación en su afán de destruirlo todo; unos ignotos e indoctos parlamentarios que, por su desconocimiento y emociones infantiles, los llevan a cometer claros delitos de traición a la patria, y que el rábula “destripador” celebra y dice “ponerse firme con la patria”, cuando ni siquiera vive en Colombia ni prestó el servicio militar.

Algunos amigos coetáneos, en su desesperado afán de demeritar lo conseguido, me espetan en la cara cosas y me dicen que el presidente Petro se rindió frente a Trump; la otra tontería que repiten con insistencia es que fue Petro quien lo llamó, que Petro se volvió sumiso frente a Trump y ya hablan de “Petrotrumpismo”. Una serie de estulticias que solo denotan debilidad frente al hecho real: a la derecha se le vino abajo la estantería montada con base en falacias estructuradas desde la maldad que los caracteriza. Pretendían, a través de sus narrativas, mantenernos en zozobra sobre una posible invasión y una posible detención del presidente Petro, y así conducirnos en este estado emocional hasta las elecciones de marzo y las presidenciales de mayo.

¡Ese cartel de mentiras se cayó y sigan chupando rueda!

Ayer, después del multitudinario plantón en la Plaza de San Francisco de Cali, nos retiramos a dormir sabroso. Nos fuimos con la alegría, la esperanza y la tranquilidad de que la nefaria maldad instigada desde la proterva derecha colombiana —que pedía una invasión a nuestra patria, que dicen falsamente amar, y que igualmente pedía el secuestro de nuestro presidente— había sido superada con éxito por la diplomacia. La situación fue neutralizada por el diálogo productivo y civilizado que todo lo puede. La exclusividad que creían tener con el presidente Trump para desinformar acerca de la realidad colombiana ha sido desmontada. Ahora se despeja el camino. ¡Sigue el cambio!

