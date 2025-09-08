 Caricatura: Gestión y seguridad educativa
Nota ciudadana

Caricatura: Gestión y seguridad educativa

El colegio La Moya en Cota, que debía proteger a sus estudiantes, hoy carga con la sombra de la tragedia después de que Johana Peñalosa no pudiera regresar a casa

Por: Eduard López
septiembre 08, 2025
