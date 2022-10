Caribe Verde: barranquilleros ya no aguantan vivir en medio de la inseguridad y las escasas vías

Por: Rafael Jiménez Fontalvo |

octubre 07, 2022

Caribe Verde es una población de la que se puede decir que sus propietarios titulares son 100 % trabajadores, aquellos que con el esfuerzo de su trabajo buscaron acceder a las tipos de viviendas que se ofrecen en la zona, las cuales hay 2: las viviendas VIPA (Vivienda de Interés Prioritarios para Ahorradores) y las viviendas VIS (Vivienda de Interés Social)

Características de las viviendas

Las viviendas VIPA son los apartamentos de 46 mts2, cuyo valor es desde $76 millones, en edificios de máximo cinco pisos en multifamiliares abiertos pero con encerramiento en mallas, por seguridad y parqueadero comunitario, es decir, no hay asignación para su uso.

Las viviendas VIS son de dos clases: los apartamentos de 62 mts2, con valor desde los 100 millones de pesos, en edificios de ocho pisos en conjunto cerrado, con ascensor y con piscinas, con parqueadero asignados privados; y la otra clase de vivienda VIS son las casas de dos pisos con área construida desde 56 mts2, en conjunto cerrado, con piscinas, parqueaderos privados en proporción 1/5 (1 parqueadero por cada 5 apartamentos).

Todas las personas que compraron sobre plano, les vendieron la idea de que, en la entrada del boulevard, se haría la construcción de un centro comercial muy al estilo del centro comercial Buenavista, pero la triste realidad para estos habitantes es que después de más de 7 años, esa parte de la entrada sigue siendo un gran lote lleno de monte.

Todas estas soluciones de viviendas que existen en el barrio Caribe Verde, son regidas por la Ley 675 de 2001 que es la Ley de Propiedad Horizontal, por lo cual, todos los que llegan a esa zona, deben adaptarse a las buenas normas de convivencia que se exige por tener, como propietarios, unas zonas comunes.

Caribe Verde tiene, hasta el momento, 16 conjuntos con un total de 10.843 viviendas habitadas con igual numero de familias, lo que refleja una población promedio de mas de 43.000 habitantes y, para el segundo semestre de 2023, se proyecta que el numero de habitantes en la zona sea de 59.476 habitantes.

Por la cantidad de habitantes, se puede decir que Caribe Verde está casi a la par de poblaciones como la de Galapa o Puerto Colombia y que muy pronto las superará.

Lo que Caribe Verde tributa a la ciudad

Teniendo Caribe Verde, hasta el momento, 10.843 soluciones de viviendas habitadas, sus propietarios pagan a la ciudad de Barranquilla un promedio de mil ochocientos noventa y siete millones quinientos veinticinco mil pesos ($1.897.525.000) anuales de impuesto predial.

Trescientos noventa millones trescientos cuarenta y ocho mil pesos ($398.348.000) anuales de tasa de seguridad y convivencia ciudadana; en alumbrado público se paga ciento noventa y cinco millones ciento setenta y cuatro mil pesos ($195.174.000) anuales, por lo que fácilmente se demuestra que Caribe Verde contribuye a la ciudad un total de dos mil cuatrocientos ochenta y tres millones cuarenta y siete mil pesos ($2.483.047.000) anuales en promedio.

La molestia de los habitantes de Caribe Verde

Siendo que Caribe Verde es una zona que contribuye dos mil cuatrocientos ochenta y tres millones cuarenta y siete mil pesos ($2.483.047.000) anuales en promedio, sus habitantes no entienden por qué la Alcaldía de Barranquilla no hace mejores esfuerzos en invertir en esta zona que demuestra, cada día mas, el crecimiento de Barranquilla.

Entonces la pregunta es: ¿Por qué no hay mayores inversiones en la zona por parte de la Alcaldía Distrital de Barranquilla?

Pues bien, la respuesta que sus lideres comunales han recibido siempre es "Caribe Verde no ha sido entregada por la urbanizadora a la ciudad, por lo tanto no se le considera como barrio".

Pero ¿Qué implicaciones o consecuencias tiene esto para la zona? Pues esto significa que, al no ser reconocido como barrio, no le llegarán mayores inversiones porque no están incluidos en el Plan de Ordenamiento Territorial de la ciudad.

¿Qué puede hacer la comunidad entonces?

Desde hace un poco mas de 3 años, hay en la zona un grupo de líderes que se han tomado la tarea de tratar de llegar a conversaciones con la administración distrital pero, muchas veces eran ignorados, al parecer en este año 2022.

Estos líderes, conocidos como Gestores Sociales Independientes, han encontrado afinidad con el Edil Suroccidente Onasis Gómez, con quien han logrado hacer un buen equipo y, por lo cual, las diligencias en pro del bienestar de la comunidad de Caribe Verde están teniendo mejores resultados, es así que se logró celebrar, el 12 de julio de 2022, una audiencia descentralizada del Concejo Distrital de Barranquilla donde su presidente, el honorable Juan Carlos Ospino Acuña, dio todo el respaldo a ésta comunidad y encaminó algunas posibles soluciones a algunas problemáticas que ya mencionaremos.

Problemáticas de Caribe Verde y las posibles soluciones, si se vislumbran

A continuación mencionaremos algunas de las problemáticas que mas afectan a Caribe Verde y, si es posible de existir, las posibles soluciones que la administración distrital haya proyectado para acabar con el problema que aqueja a la comunidad.

Acceso a la Zona de Caribe Verde:

Caribe Verde tiene un boulevard que mide 2.31 km (según Google Maps), desde su entrada en la Circunvalar hasta el final del boulevard que coincide en el inicio del de Villas de San Pablo.

Para salir y dirigirse a la "zona norte de la ciudad", ya cuenta con un retorno adecuado que se encuentra a 500 m después de la zona empresarial que está saliendo de Caribe Verde sobre la Circunvalar; pero para los que vienen de los alrededores del Estadio Metropolitano, no existe un retorno adecuado que se encuentre a 500 m de la boca de entrada, por lo que aún las personas les toca hacer una maniobra que no es correcta.

Según el Alcalde Jaime Pumarejo, ese retorno será entregado pronto, pero la comunidad no entiende por qué no se hizo esa obra al mismo tiempo que la otra siendo igual y de vital importancia para la movilidad de la zona.

Actualmente, el Alcalde ha dicho que hay proyecto para construir un deprimido peatonal, pero la comunidad ha manifestado que, por la ola de inseguridad que vive Barranquilla en estos momentos, sería muy peligroso que se haga dicha obra, toda vez que ni si quiera se puede contar con la presencia de un par de policía en ese punto las 24 horas del día, en cambio ven mucho mas viable la construcción de un deprimido vehicular que se vería como el que hicieron en la carrera 38 con Avenida Circunvalar o, en su defecto, que se construya lo que se conoce como rotonda o glorieta con todas las normas preventivas de transito para el paso peatonal.

Seguridad:

La seguridad en Caribe Verde se debe ver de una forma integral porque, no solo es que la policía no tiene la cantidad de efectivos que puedan cubrir la zona, también hay que sumarle que hay, aún, muchas zonas enmontadas, aunado a esto está el hecho de que cada rato se roban los cables, según lo manifestado por Alumbrado Publico de Barranquilla, dejando a veces gran parte del boulevard de Caribe Verde sin luz, lo que hace que muchos teman por la oscuridad y lo que se puede volver foco para aumento de situaciones delictivas.

Hablando de la cantidad de efectivos policiales en la zona, un estudio de la ONU del año 2021, dice que por cada 100.000 colombianos debería existir 300 policías para tener mejor capacidad de cubrimiento y seguridad; tomando este dato como referencia, siendo que Caribe Verde en éste momento cuenta con 43.372 habitantes en promedio, ésta zona debería tener 130 policías, como mínimo, para garantizar el cubrimiento de atención que señaló las Naciones Unidas.

En la Audiencia Descentralizada del Concejo Distrital de Barranquilla que se celebró el 12 de julio en Caribe Verde, el Director de la Policía Metropolitana de Barranquilla del momento, general Hernández, se comprometió en construir una estación de policía que tendría 50 efectivos para salvaguardar la seguridad de la zona, obra que los residentes anhelan desde hace mucho tiempo y que esperan con muchas esperanzas de volver la zona muy segura.

Recreación y Deportes:

La zona de Caribe Verde no cuenta con parque o escenarios deportivos, por lo que la comunidad, en la audiencia ya mencionada, pidió al Concejo Distrital de Barranquilla, que se hiciera del boulevard un parque lineal, que tenga estaciones de juegos para los niños, que tenga estaciones de acondicionamiento físico para los adultos, que tenga ciclovía, escenarios deportivos y zona peatonal.

Cuando intervino el señor Alberto Salah, Jefe de la Agencia Distrital de Infraestructura (ADI), se comprometió ha llevar a cabo la construcción de ese parque lineal el cual, según él, será uno de los más grandes de la localidad suroccidente y dijo, además, que la obra iniciará en diciembre del presente año, por lo que es algo que la comunidad espera con mucha expectativa.

Problemas con las constructoras:

En Caribe Verde hay conjuntos con apartamentos VIS que tienen una gran afectación patrimonial por posible desvalorización, toda vez que dichas edificaciones se encuentran cerca del arroyo León (menos de 100mts) y del Edal El Pueblo (laguna de oxidación a menos de 500 m), por lo que es constante que los residentes de esos conjuntos, reciban los olores emanados de tales lugares, lo que termina siendo injusto y perjudicial para la salud de las personas que invirtieron en la compra de esos apartamentos y es ahí donde las personas se preguntan: ¿Acaso el gobierno distrital no observaron, al detalle, dónde y cómo se iban a empezar a hacer las construcciones? Una pregunta que aún no le hayan respuesta.

Para la opinión general de los residentes, las constructoras deben ser controladas o auditadas, tanto en sus diseños, como en sus entregas al propietario final porque hay condiciones de entregas inapropiadas que están afectando a toda la comunidad como, por ejemplo, los edificios que ya muestran fracturas y que las constructoras no quieren reparar, muy a pesar de los continuos reclamos de los administradores de cada conjunto, lo que termina siendo injusto con las personas que compraron y que merecen recibir su inmueble en excelentes condiciones porque pagaron por ello con mucho esfuerzo, fruto de su trabajo.

El Ministerio de Vivienda y los entes de control, deberían "poner la lupa" a zonas como Caribe Verde en las que se están vendiendo soluciones de viviendas con dineros del Estado, porque eso es lo que son los subsidios de viviendas, por ende, las personas residentes no entienden por qué no hay mayor control por parte del Estado Colombiano vigilando que los recursos sean bien invertidos.

El Concejo Distrital de Barranquilla se comprometió a citar a las constructoras al recinto de dichos honorables, para que rindieran explicación de lo ocurrido con la comunidad de Caribe Verde, hasta el momento de éste reportaje, no existe respuesta de esto.

Servicios Públicos Domiciliarios:

Los servicios públicos domiciliarios que se pagan en la zona, siguen siendo muy altos, entendiendo que es una situación general que está ocurriendo en toda la costa Atlántica por la empresa inquisidora llamada Air-e y a pesar de que la gran mayoría de las soluciones de viviendas son estrato 1, según referencia catastral.

Cada conjunto de la zona debe a Air-e, por concepto de consumo de energía de áreas comunes, sumas exorbitantes, que tienen a los administradores al borde de la locura porque ya no saben qué más hacer para darle una solución definitiva a tal situación y ni qué decir de los propietarios de apartamentos que ya no aguantan mas la presión de tener que pagar facturas desproporcionadas en sus cobros y que, en algunos casos, ha cobrado la vida de personas que han sido victimas de tal situación.

Educación:

Se necesita un megacolegio en Caribe Verde pero, ¿Por qué es necesario un plantel educativo de grandes dimensiones? El solo hecho de contar con una población promedio tan grande, da lugar a tener una población escolar igual de inmensa, pero todos saben que sería imposible cubrir con toda la demanda de cupos escolares que se requiere para satisfacer una zona así.

Sin embargo, lo que la comunidad pide es que, por lo menos, exista un colegio que cubra el 15% de la población escolar (3.252 estudiantes), teniendo en cuenta que hay en promedio de 21.686 (entre niños y adolescentes) y que la población escolar que estudian fuera de la zona, la Alcaldía Distrital de Barranquilla le garantice la asistencia a clases, proporcionándoles el transporte escolar que los recoja y los regrese a la zona.

Salud:

Por la población promedio existente (43.372 habitantes), es necesario que en la zona de Caribe Verde se construya un Centro de Atención Medica Integral Oportuno (C.A.M.I.N.O.) porque no hay uno que sea cerca o accesible y que cubra alguna emergencia que se pueda presentar, incluso, a altas horas de la noche, además de que es ésta clase de centro asistencial que la comunidad está pidiendo para salvaguardar la integridad de las personas

El Secretario de Salud de Barranquilla, doctor Humberto Mendoza Charris, se comprometió en hacer una reunión con las 4 EPS que mayor afiliaciones tienen en Caribe Verde, esto atendiendo a que la población de propietarios son 100 % trabajadores y, por ende, se asume que todos éstos están afiliados en régimen contributivo, para que con dichas entidades se pueda lograr la construcción de un centro medico adecuado a la exigencia que la zona requiere. Hasta la fecha, los Gestores Sociales Independientes no han tenido conocimiento de que tal reunión se haya llevado a cabo.

Templo Espiritual

En Caribe Verde no hay una templo católico donde los señores, que ya son adulto mayor, puedan asistir como lo hacían por costumbre, en los barrios en los que antes residían o que los jóvenes puedan asistir para que disfruten de las bendiciones y beneficios de los programas sociales que una iglesia puede brindar a la comunidad.

Los lideres han estado pidiendo un terreno porque la Arquidiócesis de Barranquilla se ha comprometido en la construcción de la iglesia católica, aportando los recursos necesarios pero, ellos necesitan tener claro cuál sería el terreno donde se puede edificar, por lo que, por medio de la gestión que los Gestores Sociales Independientes han hecho con la Alcaldía y el Concejo de Barranquilla, se está a la expectativa de una respuesta a una solicitud hecha al respecto.

Todos los compromisos que se hicieron en la Audiencia Descentralizada del Concejo Distrital de Barranquilla del 12 de julio de 2022, quedaron sentadas en actas y con evidencias en video de la pagina web de dicha corporación.

A grandes rasgos se puede apreciar que las soluciones para las problemáticas mencionadas, existen y son posible de realizar, lo que se necesita es voluntad administrativa y política para poder hacer y darles, así, un alivio a unos propietarios que tanto han esperado para sentirse felices por la inversión que hicieron pero eso es algo que le dejan a Dios, porque ya están cansados de tener falsas expectativas de soluciones.

Para finalizar, los Gestores Sociales Independientes de Caribe Verde, reiteran que están en continua diligencias para encontrar soluciones para la zona y son de la creencia de que si traen cualquier solución, ésta repercutirá e irradiará soluciones a los barrios aledaños, por lo que con esto demuestran su interés de lograr el bienestar común para todo Caribe Verde y sus alrededores.